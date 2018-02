Rukajärvi varovaisena big airiin: Eri tyypit podiumilla

Pyeongchangin olympialaisissa slopestylen pronssille komeasti taiteillut ja taistellut Enni Rukajärvi on mitalihuuman jälkeen rauhoitellut oloaan. Kaikki energia kootaan nyt maanantaille, kun olympialaisten ensikertalaislaji big air valtaa Aspensia-mäkihyppykeskuksen ja sinne vaivalla kasatun hyppyrin.

– Slope vei aika paljon henkisiä voimia, ja sitä puolta on nyt yrittänyt ladata. Lepoa, musiikkia, yleensäkin rentoja juttuja, Rukajärvi kertoi lauantaina.

Ajatukset ovat ensin karsinnassa, jonka läpäiseminen on sekin kovatasoisessa seurassa saavutus jo itsessään.

– Slope on minulla sillä lailla vahvempi, että siinä ei tarvitse välttämättä niin pahoja yksittäisiä temppuja kuin big airissa. Täällä on muutama tyttö, joilla on tosi pahoja temppuja big airissa. Itsellä ei ole niin hallussa ne kovimmat temput.

– Varmaan nähdään eri tyypit podiumilla, viimevuotinen big airin MM-hopeamitalisti Rukajärvi jatkaa vielä viitaten siihen, että slopestylessa juhlineet eivät enää välttämättä ole vahvimpia.

Rukajärvi tietää huipputason ihan tuoreeltaan. Hän seurasi tammikuun lopulla X Gamesin big airin katsojana, kaaduttuaan harjoituksissa. Sivusta nähty itävaltalaisen Anna Gasserin voittama kisa teki vaikutuksen.

– Taso oli tosi kova, se oli yksi kovimmista naisten big aireista ikinä.

– Toki siellä sai enemmän yrityksiä, tämä formaatti on vähän raadollisempi. Temput pitää olla varmoja.

Olympiaformaatti tuo karsinnassa kaksi hyppyä, joista parempi lasketaan. Finaalissa hyppyjä on kolme, ja niistä kaksi lasketaan. Varmoilla tempuilla pärjää tiettyyn rajaan saakka, mutta kärkeen pitänee jo löytyä muutakin.

– Minulla temput pysyy siellä seiskoissa (720 asteen pyörityt kierrokset), kun varmoilla mennään. Ysi (900) ja tonni (1 080) alkaa olla jo epävarman puolella. Mutta saatetaanhan niitäkin minulta nähdä, Rukajärvi pohtii hieman salaperäisesti.

– Kyllä täällä joka tapauksessa pitää olla kovat temput, jos meinaa pärjätä.

Piiroisella ei haikeutta ilmassa

Miesnelikko Kalle Järvilehto, Peetu Piiroinen, Rene Rinnekangas ja Roope Tonteri kisaavat finaalipaikasta keskiviikkona. Vancouverin 2010 olympiahopeamitalisti Piiroisella on edessä uran viimeinen olympiakoitos.

– Ei ole yhtään haikea fiilis. Itse asiassa olen ihan tyytyväinen, että pääsee jo kotiin lepäämään. Mutta käydään nyt vielä laskemassa big air, ja yritetään saada vielä hyvä kisa siitä, maailmancupissa urallaan neljä big air -voittoa ottanut Piiroinen kuittaa.

– Yritetään heti karsinnoissa isoa temppua, jolla sitten pääsisi sinne finaaliin. Mahdollisimman isosti ja puhtaasti.

Tonterikin odottaa lajin olympiadebyytistä kovatasoista.

– Varmaan aika monta triplakorkkia jää finaalin ulkopuolelle. Pitää vaan yrittää erottua muista edukseen.