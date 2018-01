Pohjois-Pohjanmaalta 10 urheilijaa olympialaisiin – katso 97 urheilijan joukkue

Olympiajoukkueessamme on runsaasti sellaisia, joiden kriteerien mukaiset näytöt ovat antamatta. Aivan ensimmäisen joukkueesta on mainittava sen johtaja Kojonkoski, joka uhosi aikanaan omasta asemastaan "tulos tai ulos" periaatetta". Kumpikaan ei ole toteutunut. Lähinnä matkailua suosivaksi on katsottava ainakin kahden mieshiihtäjän nimeäminen, naispuolisen luistelijan nimeäminen, kaikki muut ampumahiihtäjät Mäkäräistä ja Laukkasta lukuunottamatta, kaikki mäkimiehet ja mäkeä hyppäävä naispuolinen mäenlaskija ja alppilajiin osallistuva. Kovin ovat venyvät nämä valintakriteerit ja onkin ilmeistä, että ihan muut tekijät kuin valintakriteerien täyttäminen ovat mahdollistaneet valinnat.