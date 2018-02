Peltonen ei juuttunut vapaaohjelman virheisiinsä – "Ne ovat mennyttä, tiedän että pystyn parempaan"

Emmi Peltonen sai olympiakisojen ensikertalaisena Pyeongchangissa oppia, kuinka kova on kilpailu taitoluistelun naisten vapaaohjelmassa. Peltonen keräsi pikkuvirheiden säestämällä esityksellään kisassa 157,14 pistettä. Hän sijoittui kisassa sijalle 20.

Kultaa vei venäläisten olympiaurheilijoiden (OAR) 15-vuotias Alina Zagitova. Hopeamitalin vei Zagitovan joukkuetoveri Jevgenia Medvedeva ja pronssia Kanadan Kaetlyn Osmond.

Hän jäi tammikuussa Moskovan EM-kilpailuissa luistelemistaan lukemista runsaat kaksi pistettä.

Pyeongchangissa vapaaohjelmansa hyppy-yhdistelmä kolmoistulppi-tuplalla aloittanut Peltonen kaatui tämän jälkeen kolmoislutz-hypyssään. Pyllähdys hieman kaiveli muuten positiivista luistelijaa.

– Oli niin upea tunnelma, että ehkä harmittaa. Se lutz on mennyt harjoituksissa kuin vettä vaan. Odotin eniten, että pääsen juuri sitä näyttämään, ja sitten tuli kaatuminen, Peltonen sanoi.

Uran neljännessä aikuisten arvokisojen vapaaohjelmassa oli toki hyvää.

– Avasin hienolla tulppi-tulpilla. Se oli hyvää, että pystyin kaatumisen jälkeenkin kokoamaan itseni ja keskittymään seuraavaan, joka tuli nopeasti.

– Oli upea tunnelma. Nautin joka hetkestä, kun esitys eteni askelsarjaan, taiteellisena tulkitsijana jo 18-vuotiaana varsin etevä Peltonen kertoi.

Vapaaohjelmaan pääsy palkitsi

Jo 24 parhaan joukkoon vapaaohjelmaan selviytyminen oli Peltoselle kuin voitto.

– Vapaaohjelmaan pääsy oli iso juttu. Tuli motivaatiota harjoitteluun, kun näki, missä osa-alueilla pitää parantaa.

Peltosen suvun kolmannen polven olympiaurheilijana Emmi Peltonen ei ole jännittäjätyyppiä. Vapaaohjelman tunnelma vei mennessään.

– Aina pieni jännitys on kisassa. Se kertoo, että olen valmis, suomalaisluistelija tarkensi.

Hän joutui ohjelman vanhetessa helpottamaan hyppyjään, joten parantamisen varaa jäi.

– Tuli virheitä, mutta en voi niitä enää miettiä. Ne ovat mennyttä, tiedän että pystyn parempaan.

– Se on urheilua. Välillä menee erittäin hyvin, välillä huonommin, Peltonen muotoili.

Edessä tiukat neljä vuotta

Peltonen on harjoitellut paljon Yhdysvalloissa Kiira Korpeakin luotsanneen valmentaja Rafael Arutyunyanin ohjauksessa. Edessä on tiukka neljän vuoden jakso, sillä 2022 Pekingin olympiakisoihin mennessä Peltonen haluaa olla ainakin lähellä maailman kärkeä.

– Se tulee olemaan kurinalaista aikaa. Se on ollut elämääni aina, mutta haluan priorisoida asioita vielä paremmin. Se on kovaa työtä, mutta toivottavasti kova työ aina palkitaan. Haluan olla vuosi vuodelta parempi.

Peltonen ei pahastu, jos hänen olympiadebyyttiään kutsuu myös opintomatkaksi. Oppia maailman huipulta hän Pyeongchangissa ammensi.

– Oli upea nähdä läheltä, kulisseissa, mitä tämä vaatii, minkälainen henkinen juttu tähän vaaditaan.

Ikä on Peltosen puolella.

– Tiedän, että minulla on hyvä mentaalipuoli, mutta minun pitää olla sulavampi, varmempi ja parempi. Se vaan on fakta. Olen nuori, on varaa kehittyä, hän arvioi.