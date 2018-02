Omat olympialaiset ja 10 kuukauden palkka käteen – Venäjältä ruhtinaalliset edut kisoista suljetuille urheilijoille

Venäläisten urheilijoiden kilpailukielto dopingin vuoksi on suuri maansuru Venäjällä. Se on puheenaiheena kaupoissa, takseissa ja kahviloissa. Laajan kansan käsitys on se, että toki Venäjällä on käytetty dopingia, mutta sitähän käyttävät kaikki.

Pietarissa ihmiset kysyvät, miksi vain Venäjä joutuu syytettyjen penkille: senkö vuoksi, että ulkomailla pelätään, että venäläiset voittaisivat liian paljon mitaleja? Kansan usko siihen, että Venäjää taas sorretaan, on kiven kova.

Olympiasorto dopingin varjolla on osa Venäjällä hallituksen hellimää suurta kertomusta ulkomailla vaikuttavasta russofobiasta, venäläispelosta. Presidentti Vladimir Putinin hallitus on vuosikausia rummuttanut russofobiaa etenkin valtion television uutislähetyksissä ja muissa suosituissa ohjelmissa. Nyt siitä on tullut käyttökelpoinen työväline ongelmatilanteisiin.

Myös ulkomaisia urheilijoita kutsutaan

Venäjän virallinen taho reagoi urheilijoidensa olympiaboikottiin niin kuin venäläiset olisivat joutuneet jälleen kerran russofobian uhreiksi. Tätä uskoa vahvistaa se, että apulaispääministeri Vitali Mutko kertoi Interfax-uutistoimistolle Venäjän järjestävän maaliskuussa omat vaihtoehtoiset olympialaiset niille 45:lle venäläiselle urheilijalle, jotka jätettiin rannalle Pyeongchangin talviolympialaisista.

Tarkoituksena on kutsua myös ulkomaalaisia urheilijoita näihin ”oikeisiin olympialaisiin”. Kisapaikkoja on ympäri Venäjää. Venäjän lehdistö ei ole kovin paljoa varjo-olympialaisista revittänyt. Liekö kysymys häveliäisyydestä, kun kriitikoiden mielestä kyse on doping-urheilijoiden kisoista.

Venäjän duumassa etenee lakihanke, jonka mukaisesti kisoista pois jääneille urheilijoille korvataan lohdutuksena kymmenen kuukauden palkka kertasummana käteen.

Suomen urheilun eettisen keskuksen Suek ry:n pääsihteeri Harri Syväsalmi sanoo, että valtion halu korvata aiheuttamansa vahinko on tervetullut ja urheilijoiden kannalta oikeutettu, koska he eivät voineet itse vaikuttaa järjestelmälliseen dopingiin.

– Mutta ei tätä asiaa näin Venäjällä perustella, hän arvelee.

Varjo-olympialaisia Syväsalmi kommentoi retorisella kysymyksellä, kuinka moni ulkomaalainen urheilija sinne ilmoittautuu. Korvikekisat ovat hänen mielestään Venäjän oma asia.