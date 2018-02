"Mitään konfliktia ei ole" - Naisleijonista vakuuteltiin ilmapiirin raikkautta olympialaisten välierän alla

Naisleijonien voima kumpuaa nyt yhä enemmän joukkueen ytimestä, pelaajista. Päävalmentaja Pasi Mustonen sanoo jättäytyvänsä taka-alalle ja antaa pelaajiensa hoitaa homman. Ja se homma on Yhdysvaltojen voittaminen olympialaisten välierässä maanantaina.

- Tämä on se legendaarinen Juhani Tammisen vertaus eli lätkäjengi on kuin lintu, jota pitää puristaa sopivan lujaa. Jos puristat liian kovaa, se kuolee. Se pätee tähän tilanteeseen viimeisen päälle, Mustonen tunnelmoi.

- Nyt pitää löysätä reippaasti, että lintu lähtee lentoon. On aika koko valmennuksen vetäytyä taka-alalle, Mustonen jatkoi.

"Venlan lausunnossa ei mitään yllättävää"

Ennen välierää keskustelua on herättänyt se, että Mustonen on olympiaturnauksen aikana vertaillut kärkkäästi naisten ja miesten jääkiekkoa. Hänen mielestään naisten pelinäkemys on kapeampi kuin miesten, ja Mustonen on moittinut julkisesti myös naisten laukaisutaitoa.

Maajoukkuehyökkääjä Venla Hovi totesi hiljattain Jatkoajan jutussa, että Mustosen ajoitus kritiikille oli väärä. Sunnuntaina sekä Mustonen että Hovi vakuuttelivat, ettei asiasta ole tullut säröä joukkuehenkeen.

- Tämä on ihan normaalia, rehellistä pelin kehittämiskeskustelua. Tämä on jatkunut jo vuosia, tässä ei ole mitään uutta, Mustonen sanoi.

- Venlan lausunnossa ei ollut mitään yllättävää. Kaikilla pitää olla oikeus mielipiteeseen.

Entä Hovin näkemys siitä, että ajoitus kritiikillesi oli väärä?

- Ei sillä ole mitään merkitystä, meillä on mahdollisuus mennä olympialaisten finaaliin, tämä on ihan peanuts, mitä tässä nyt kaivetaan, Mustonen vastasi.

"Puolin ja toisin voidaan sanoa"

Hovi totesi sunnuntaina, etteivät kenenkään sanomiset hetkauta joukkuetta mihinkään suuntaan ja kuvaili joukkueen ilmapiiriä ”sairaan hyväksi”.

- Mitään konfliktia ei ole tullut. Pasinkin kanssa kaikilla pelaajilla on rehellinen suhde. Puolin ja toisin voidaan sanoa ihan suoraan, mitä on mielessä, Hovi sanoi.

Alkulohkopelissä Suomi hävisi naiskiekon kestomenestyjälle Yhdysvalloille melko tiukan kamppailun jälkeen 1-3. Tuossa pelissä Yhdysvaltain pelaajat olivat monella pelin osa-alueella suomalaisia edellä, mutta Naisleijonien mainio maalivahti Noora Räty piti huipputorjunnoillaan Suomen tuloksellisesti USA:n tuntumassa. Rädyltä vaaditaan jälleen huippupeliä, jos Suomen naisten kiekkojoukkue meinaa mennä ensi kertaa historiassaan olympiafinaaliin.

- Otetaan voitokkaasta Ruotsi-pelistä hyvät asiat mukaan ja yritetään pysyä pois jäähyltä. Rangaistukset voivat maksaa paljon, Hovi tuumi.

