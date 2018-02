Kontiola Tolvasesta: Voi saada väärän kuvan, jos lukee liikaa internetiä

Leijonien Petri Kontiolan mielestä Eeli Tolvasen asema olympiaturnauksen pistepörssin kärjessä ei ole yllätys. Joukkue- ja ketjukaverin kehuminen ei ole tietenkään sekään kovin yllätyksellistä, mutta Kontiolalla vaikutti olevan vankat perusteet näkemykselleen.

– Kauden mittaan on nähty, että Eelistä potentiaalia löytyy. Jos lukee liikaa juttuja internetistä, niin voi saada väärän kuvan. Vaikka hänelle ei maalia vähään aikaan tullutkaan, paikkoja ja yritystä on ollut. Ja niinhän ne kovat maalintekijät sanovat, että niin kauan kun on paikkoja, niin ei ole hätää, Kontiola sanoi.

– Treeneissä jo ennen turnausta nähtiin, minkälainen potentiaali siellä piilee. Nyt se vaan tulee ulos, Kontiola jatkoi.

Voitokkaaseen Norja-peliin Kontiola oli kokonaisuutena tyytyväinen.

– Liike ja energisyys on meidän valttimme. Se näkyi minusta Norjaa vastaan.

Entä mitä tuumit seuraavaksi vastaan asettuvasta Ruotsista?

– Saadaan kunnon tasonmittari Ruotsista. Kaatamaan lähdetään, Kontiola vastasi.