Olympialaisissa on joka lajissa lajinsa parhaat ( hiihto, mäkihyppy yms), mutta jääkiekko pelataan b ja c luokan pelaajilla. Näin totesi keskiviikon Kalevassakin toimittaja Kanadan joukkueesta, sama on taso Suomenkin joukkueessa. Tällaisille pitäisi sitten jakaa olympiakultaa maailman parhaasta suorituksesta, mitä järkeä? Onneksi Suomi hävisi.