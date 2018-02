Tasakentällisin Suomi oli jopa Etelä-Koreaa heikompi, aivan kuten kaikissa edellisissäkin peleissä. Tähän asti Suomi on päässyt, kiitos yhden yv-kentän, jatkoon.

Lauri Marjamäen Leijonilla ei ole mitään selkeää pelitapaa, omaa identiteettiä. Etelä-Koreaakin vastaan vasta tilanteessa 3-2 pelaajat pakotettiin yksilötaitojen varassa kuskaamaan kiekko B-pisteiden välin, josta tilanteet runnottiin maalille.

Marjamäen perisynti, jonka hänen on jo pakko tietää, mutta josta ei näytä pääsevän eroon yhtään sen helpommin kuin mies sukupuolitaudista, on pelin varovaisuus. Marjamäki on jääkiekon Late Lammas. Hän tietää, ettei nykykiekossa pötkitä pitkälle hitailla kontrollihyökkäyksillä, eikä trapillä. Silti hän niihin aina vain sortuu, kuten Etelä-Koreaakin vastaan.

Late Lammas puhuu kuin Ruuneperi pelin eri muodoista. Fakta on se, ettei mitään selkeää muotoa ole, on vain 60 minuuttia jonkinlaista passiivista reagointia siihen, mitä kukin vastustaja tekee.

Huomenna vastaan Kanada ja sitten kotiin.