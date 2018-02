Suomi-kiekon perisynti eli maalipaikkojen tuhlailu nosti taas päätään sunnuntaina. Tällä kertaa näyttämönä oli olympiakaukalo ja hyötyjänä oli – kukas muukaan – kuin Ruotsi.

Ruotsi voitti tehottoman Suomen 3–1 (1–0, 0–1, 2–0) ja sysäsi Leijonat tiistaina pelattavaan pudotuspeliin olympialaisten isäntämaa Etelä-Koreaa vastaan.

– Olemme aiemmissa peleissä olleet tehokkaita tässä turnauksessa, mutta nyt se jäi piippuun. Loimme paljon maalipaikkoja, mutta maalipuiden väliin kiekkoa ei saatu, harmitteli päävalmentaja Lauri Marjamäki.

Ruotsi paljasti Leijonien heikkouksia

Ruotsi näytti sunnuntaina, miksi se on vahva kultamitalikandidaatti miesten olympiajääkiekossa. Samalla Tre Kronor paljasti heikkouksia Suomen pelaamisesta. Ruotsin painostaminen ja luistelu oli vahvempaa kuin kahdella edellisellä vastustajalla Saksalla ja Norjalla, ja Suomen hyökkäyspelaaminen yskähteli vahvan paineen alla.

Keltasinisiä tuntui olevan joka puolella kaukaloa, kun Suomi yritti rakentaa peliään. Ottelun toisessa erässä Suomi tosin sai aikaan kiekonriistoja, voitti kaksinkamppailuja ja sai peliään luistamaan.

– Toisen erän ensimmäiset kymmenen minuuttia olivat todella hyvää kiekkoa meiltä. Lopulta marginaalit olivat pienet, ja Ruotsi oli juuri tuon verran parempi, Marjamäki analysoi.

– Minusta esityksemme antaa kuitenkin uskoa. Jos jossain vaiheessa pitää tässä turnauksessa hävitä, niin se oli nyt tässä. Olemme silti oikealla tiellä, Marjamäki jatkoi.

Plussan puolelle jäi myös se, että Suomen ykkösylivoima pyöri yhä hyvin, vaikka nyt ei maaleja tullutkaan.

Ruotsi eteni lohkovoittajan oikeudella suoraan puolivälieriin, eikä siis pelaa lainkaan ensimmäisellä pudotuspelikierroksella. Suomi kohtaa puolivälierässä Kanadan, jos se siis kaataa ensimmäisellä pudotuspelikierroksella Etelä-Korean.

Minkälaisia ajatuksia ottelu Etelä-Koreaa vastaan herättää?

– Hyviä ajatuksia. Ollaan Etelä-Koreassa, ja hallissa on varmasti paljon väkeä. Sieltä tulee aina yksitellen joukkuetta vastaan, ja meidän täytyy olla joka kerta parhaimmillamme, Marjamäki sanoi.

– Joukkueilla on aina joku reitti yksittäisissä turnauksissa ja meidän reittimme on nyt tällainen, hän jatkoi.

Kemppainen härkämäisenä maalilla

Suomen maalin teki härkämäinen hyökkääjä Joonas Kemppainen, joka survoi kiekon Ruotsin reppuun maalinedusruuhkasta.

Kemppaisella ja muilla Suomen pelaajilla oli paikkoja lisämaaleihinkin, mutta ne jäivät Marjamäen sanoin piippuun.

Kemppainen itse tuhlasi avopaikan ottelun ensimmäisessä erässä, kun Petri Kontiola tarjoili hänelle kiekon maalin kulmalle.

– Emme tehneet paikoista maaleja ja vastustaja käytti omat paikkansa, sellaista se on, Kemppainen totesi.

Kemppainen on ollut Suomen tärkeimpiä maalineduspelaajia olympiaturnauksessa. Sunnuntaisen maalin lisäksi hän on tehnyt aiemmissa peleissä hyvää maskia ylivoimalla, kun Sami Lepistö ja Eeli Tolvanen ovat latoneet kiekkoja vastustajan rysään.

– Meillä on hyviä ampujia ylivoimalla. Yritän peittää vastustajan näkökenttää, jotta he pääsevät käyttämään kutiaan. Ajoitus on tärkeää. Ruotsiakin vastaan ylivoima pyöri ihan hyvin, muttei vaan mennyt sisään nyt, Kemppainen mietti.

Mitä tuumit seuraavasta vastustajasta?

– Ei se peli ole mikään läpihuutojuttu. Tshekilläkin oli vaikeaa Etelä-Korean kanssa