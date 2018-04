Pulkkanen löi hole-in-onen, Ilosella hyvä golfpäivä

Tapio Pulkkanen onnistui harvinaisessa tempussa, kun hän löi lauantaina hole-in-onen golfin miesten Euroopan-kiertueen kisassa Pekingissä.

Pulkkanen löi pallon yhdellä lyönnillä kuppiin kolmannella kierroksella kuudennella reiällä. Kyseessä oli 127-metrinen par-kolmonen.

Jaetulla 59. sijalla olevan Pulkkasen päivä oli muutoin vaisuhko. Hän pelasi kierroksen tulokseen +1 ja on yhteistilanteessa lukemassa -2.

Suomalaisista selvästi paremmissa asemissa on Mikko Ilonen, joka on jaetulla 19. sijalla. Ilonen käytti kierrokseensa 67 lyöntiä (-5). Hän on yhteistuloksessa -8 ja neljä lyöntiä kärkeä jäljessä.

- Lauantai oli vähällä olla virheetön kierros. En valita, koska oli stressitön päivä ja kipusin hieman tuloslistalla, Ilonen sanoi Facebook-sivuillaan.

Kilpailun kärjessä ovat Espanjan Adrian Otaegui ja Englannin Matt Wallace.

Linkki juttuun