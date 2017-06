"Puhtaan urheilun puolesta kannattaa kamppailla" - antidopingin uranuurtaja Timo Seppälä jää eläkkeelle

Antidopingin uranuurtaja Timo Seppälä on jäänyt eläkkeelle. Suomen urheilun eettisen keskuksen (SUEK) lääketieteellinen johtaja Seppälä teki antidopingtyötä vuodesta 1989 ensin Suomen antidopingtoimikunnassa ja sen jälkeen viime vuonna perustetussa SUEKissa.

Seppälän uran antidopingtyön aikana testaaminen ehti muuttua merkittävästi. Virtsatesteistä on siirrytty myös verestä tehtäviin näytteisiin sekä yksilöllisen biopassin käyttöön.

- On ollut mielenkiintoista seurata antidopingtoiminnan muutosta vuosikymmenten aikana. Kehitys on ollut valtavaa ja toiminnan luotettavuus on kasvanut merkittävästi. Olen saanut tehdä yhteistyötä kiinnostavien henkilöiden kanssa ja haluan kiittää kaikkia näistä vuosista, Seppälä ilmoitti tiedotteessa.

- Jätän tehtäväni luottavaisin mielin. Puhtaan urheilun puolesta kannattaa kamppailla.

Seppälä oli työssään arvostettu asiantuntija.

- Timo kuuluu dopinginvastaisen taistelun merkkihenkilöihin Suomessa. Hänellä on mittaamattoman laaja asiantuntemus ja vahva kokemus monelta vuosikymmeneltä, SUEKin puheenjohtaja Pekka Ilmivalta kiittelee.

Urheilun eettinen keskus etsii parhaillaan Seppälälle seuraajaa lääketieteellisen asiantuntijan tehtäviin, mutta uudistetulla toimenkuvalla, kertoo SUEKin pääsihteeri Harri Syväsalmi.