PSG yrittää ponnistaa ilman Neymaria jatkoon

PSG:n päävalmentajan Unai Emeryn harteilla lepäävät jättipaineet, kun ranskalaisjätti isännöi jalkapallon Mestarien liigan neljännesvälierissä Real Madridia.

Real voitti otteluparin avausosan 3-1, joten PSG:n miehistö on tiistaina tukalassa tilanteessa.

PSG:n ykköstähti Neymar on loukkaantumisen vuoksi pitkään sivussa, mikä ei ainakaan helpota pariisilaisten tilannetta.

Emeryn hartioita painavat viime kauden muistot Mestarien liigasta, kun joukkue romahti neljännesvälierien toisessa osassa Barcelonalle murskatappioon ja putosi jatkosta. Lisäksi Ranskan mestaruus luiskahti Monacolle.

PSG johtaa Ranskan liigaa ylivoimaisesti, mutta valtavasti rahaa pelaajahankintoihinsa käyttänyt seura janoaa euromenestystä.

Täysin toivottomassa tilanteessa joukkue ei ole. Avausosan vierasmaali antaa PSG:lle toivoa.

Realin päävalmentaja Zinedine Zidane tuntee vähintään yhtä suuria europaineita kuin Emery.

Real on käytännössä menettänyt mahdollisuutensa Espanjan mestaruuteen, sillä se on Barcelonaa perässä 15 pistettä. Myös Espanjan cupista Real on pudonnut.

Yksi mielenkiintoisista asioista on, paneeko Zidane huippukuntoon päässeen Gareth Balen avaukseen.

PSG:n konkaripuolustaja Dani Alves tietää, mikä on pelin henki.

- Meidän täytyy pelata täydellinen ottelu ja olla viisaita. On mahdotonta olla huomaamatta Neymarin poissaoloa, mutta asialle voi joko itkeä tai mennä eteenpäin. Valitsen jälkimmäisen vaihtoehdon, Alves sanoi Euroopan jalkapalloliiton Uefan kotisivuilla.

Brittijoukkueet hyvissä asemissa

Tiistain toisessa neljännesvälieräparissa Liverpool isännöi portugalilaista Portoa. Ottelupari on käytännössä selvä, sillä Porto hävisi avausosan kotonaan 0-5.

Keskiviikon peleissä italialainen Juventus saapuu Lontooseen Tottenhamin vieraaksi ja Basel Manchester Cityn kotistadionille.

Juventus ja Tottenham pelasivat avausosassa 2-2, joten ottelupari on täysin auki.

Basel sen sijaan kaatui kotonaan Citylle 0-4, joten vain ihme vie sveitsiläiset jatkoon.

Linkki juttuun