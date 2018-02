PSG-tähti Neymarin jalkapöydästä löytyi murtuma - pelaaminen ensi viikon Real-ottelussa on epävarmaa

Ranskalaisseura PSG:n tähtipelaaja Neymar on sivussa jalkapallokentiltä toistaiseksi. PSG tiedotti, että brasilialaishyökkääjän jalkapöydästä on löytynyt murtuma. Lisäksi pelaajan nilkka on nyrjähtänyt. Neymar loukkaantui sunnuntain liigaottelussa Marseillea vastaan.

PSG ei antanut arviota siitä, kuinka kauan Neymar joutuu viettämään pakkolevossa.

PSG kertoi myös, että joukkueen toppari Marquinhosilla on todettu jalan lihasvamma.

Pariisilaisseura pelaa keskiviikkona Ranskan cupin puolivälieräottelun sekä viikonloppuna liigaottelun. Ensi viikolla PSG kohtaa kotonaan Mestarien liigan ensimmäisen pudotuspelikierroksen toisessa osaottelussa Real Madridin. Real voitti avauspelin 3-1.