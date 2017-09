PSG-luotsi: Meillä on nyt enemmän vihollisia

Ranskalaisseura Paris Saint-Germain järisytti jalkapallomaailmaa kesän jättihankinnoillaan, ja seuran päävalmentajan Unai Emeryn mukaan seuralla on "nyt enemmän vihollisia". Se on luotsin mielestä kuitenkin vain hyvä juttu.

PSG käytti maailmanennätyssumman 222 miljoonaa euroa brassitähti Neymarin hankkimiseen Barcelonasta ja lainasi myös superlupaus Kylian Mbappen Monacosta. Mbappen ostohinta lainan jälkeen ensi vuonna voi nousta 180 miljoonaan.

- Kun olin Espanjassa valmentajana, seurasin isoja seuroja - Real Madridia, Barcelonaa, Bayern Müncheniä, Manchesterin seuroja, Juventusta - ja näin, että ne ostavat joka vuosi maailman parhaita pelaajia, Emery totesi päivää ennen Mestarien liigan huippuottelua PSG-Bayern.

- PSG on ottanut isoja askeleita noustakseen kilpailemaan parhaiden kanssa. Tänään, urheilullisesti ottaen, meillä on enemmän vihollisia. Muut näkevät, että olemme tosissamme. Ja nyt voimme olla myös Mestarien liigan voittajaehdokkaiden joukossa.

- Siksi olemme nyt vihollisia muille, ja ihmiset puhuvat meistä nyt enemmän. Paljon puhetta, osa siitä totta, osa ei. Mutta mielestäni on hyvä, että puhutaan PSG:stä, koska PSG on Euroopan huippuseurojen joukossa.

Puhetta on riittänyt muun muassa Espanjassa, jonka pääsarjan puheenjohtaja Javier Tebas ehti jo syyttää PSG:tä "nauramisesta" Euroopan jalkapalloliiton Uefan seurataloussäännöille. Myös keskiviikkoinen vastustaja Bayern München on arvostellut pariisilaisia: seurapomo Uli Hoeness kertoi Kicker-lehdelle tällä viikolla, että sadankaan miljoonan käyttäminen yhteen pelaajaan on Bayernissä "hyväksymätöntä".

Robben piikittelee PSG:tä: Raha ei tee maaleja

Bayernin hollantilaislaituri Arjen Robben sivalsi PSG:tä hänkin.

- PSG on jo käyttänyt muutaman euron meitä enemmän, mutta raha ei tee maaleja. Pelaajalaatu tekee, hyvät joukkueet tekevät, Robben totesi.

PSG teki Mestarien liigan alkulohko B:n avauskierroksella viisi maalia Celticin verkkoon, ja se johtaa lohkoa maalierolla Bayerniin. Saksalaisjätti kukisti Anderlechtin kolmella maalilla.

Hollantilaislaituria ei huoleta PSG:n nimivahva hyökkäystrio, johon kuuluu Neymarin ja Mbappen lisäksi Edinson Cavani.

- Tärkein asia on joukkueen esitys, ei keskittyminen yksityiskohtaisesti pelaajiin.

PSG ja Bayern kohtaavat Mestarien liigan pelissä keskiviikkona.