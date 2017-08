PSG-joukkuetoveri: Autamme Neymarin maailman parhaaksi pelaajaksi

PSG:n riveihin jättisummalla siirtynyt brasilialaistähti Neymar on maininnut yhdeksi tavoitteekseen Ballon d'Or -palkinnon eli maailman parhaalle jalkapalloilijalle myönnettävän palkinnon voittamisen. Tämä uroteko vaatisi esimerkiksi Lionel Messin ja Cristiano Ronaldon ohittamista, mutta Neymarin seuratoverin Javier Pastoren mukaan hän ja muut PSG:n pelaajat pyrkivät auttamaan Neymaria tämän kunnianhimoisen tavoitteen saavuttamisessa.

- Koko joukkueemme auttaa häntä tulemaan maailman parhaaksi, Pastore sanoi ESPN-kanavan mukaan.

- Neymar on jo yksi maailman parhaista pelaajista, ja se on fantastista meille. Olemme iloisia hänen tulostaan. Toivomme vain sitä, että hänellä on vapaus pelata omaa peliään, jotta hän voisi auttaa meidät voittamaan kaiken mahdollisen alkavalla kaudella, Pastore jatkoi.

Hän uskoo, että Barcelonasta pariisilaisseuraan siirtynyt Neymar sopeutuu PSG:n pelitapaan vaivatta.

- Pelityylimme ei muutu. Se on samanlainen kuin Barcelonan, pidämme palloa paljon hallussa ja liikettä löytyy, Pastore tuumi.

"Tärkeää, että Neymar on numero 10"

Argentiinalainen Pastore sanoi, ettei hänellä ollut vaikeuksia luovuttaa pelinumeroaan 10 brassitähti Neymarille. Pastore käyttää nyt numeroa 27.

- Tiedän, että Neymar tykkää numerosta kymmenen. Lisäksi seuralle on tärkeää, että kymppiä kantaa Neymarin kaltainen pelaaja kaiken sen takia mitä hän edustaa.

- Minulle ei ole mikään ongelma käyttää numeroa 27. Rakastan tätä numeroa. Olin iloinen, kun sain pitää kymppiä Zlatan Ibrahimovicin jälkeen ja ennen Neymaria, Pastore selvitti ESPN:n mukaan.

Linkki juttuun