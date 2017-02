Poliisi epäilee: Loukkaantunut hevonen pakotettiin juoksemaan maaliin asti Oulun raveissa – piti lopettaa

Oulun poliisi on aloittanut esitutkinnan tapauksesta, jossa Oulun raveissa kilpaillut suomenhevonen on loukkaantumisesta huolimatta pakotettu juoksemaan maaliin saakka.

Asiaa tutkitaan eläinsuojelurikoksena. Tapaus sattui tammikuun 9. päivä.

Viisivuotias suomenhevonen jouduttiin lopettamaan heti kisan jälkeen. Eläimeltä oli katkennut koukistajajänne vasemmasta etujalasta. Poliisi epäilee, että hevonen loukkasi jalkansa jo lähdön yhteydessä.

– Hevonen ontui ja vuoti verta 2 100 metrin kilpailumatkan. Meillä on siitä kuvia käytössä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Nina Similä Oulun poliisista.

Poliisi epäilee, että hevonen joutui juostessaan eläinsuojelulain tarkoittamalla tavalla alttiiksi kivulle, tuskalle ja kohtuuttomalle rasitukselle.

Rikosilmoituksen asiasta teki hevosen omistaja. Hevosurheilu-lehti kertoi tammikuussa, että omistaja vaatii tutkintaa hevosen ohjastajan ja ravien tuomariston toiminnasta.

– Luonnollisesti ohjastaja on tässä suurimmin tapetilla. Hän on se henkilö, jonka olisi pitänyt huomata, että hevonen on loukkaantunut, Similä sanoo.

Similän mukaan myös tuomariston toimintaa selvitetään.

– Tutkinta on kuitenkin vasta alkuvaiheessa eikä ketään ole vielä kuultu.