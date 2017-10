Pitkämäki päätti jatkaan uraansa - EM-kisat ensi kauden päätavoite

Keihäänheittäjä Tero Pitkämäki on päättynyt jatkaa menestyksekästä uraansa. Pitkämäen, 34, jatkamispäätös kypsyi syksyn aikana, kun hän piti taukoa harjoittelusta ja keskittyi metsän raivaukseen.

Päätös oli odotettu, sillä Pitkämäki ennakoi jatkamista jo syyskuun alussa Ruotsi-maaottelussa. Ratkaisevaksi asiaksi Pitkämäki listasi silloin sen, kokeeko hän voivansa yhä kilpailla ehdottomalla huipulla.

- Ei ollut vaikeaa tehdä päätöstä. Motivaatio on korkealla hyvin menneen kauden jälkeen, ja terveys on myös hyvällä mallilla. Usko on edelleenkin kova menestymisen osalta myös jatkossa, Pitkämäki sanoi tiedotteessa.

Hän sijoittui kesällä viidenneksi MM-Lontoossa ja heitti kauden mittaan parhaimmillaan 88,27 metrin keihäskaaren.

- Keihäänheiton kansainvälinen taso oli erittäin hyvä viime kaudella, ja on edelleenkin hienoa, että pystyn olemaan aivan kärjen mukana.

Ensi vuonna yleisurheilijoiden pääkilpailu ovat EM-kisat Berliinissä elokuussa. Pitkämäki on voittanut EM-kisoissa kerran hopeaa ja kahdesti pronssia.

Hän on vuoden 2007 maailmanmestari, jolla on MM-tasolta myös hopeaa 2013 ja pronssia 2015. Olympialaisissa Pitkämäki oli kolmas 2008 Pekingissä.