Pitkämäen keihäs piti tapella hyväksytyksi

Tero Pitkämäeltä hupeni karsintaa edellisenä päivänä energiaa turhaan jupakkaan keihäästään. Lontoon MM-kisojen välinelistalta puuttui Orbit carbon -mallin keihäs, joten Pitkämäki saattoi tuoda kilpailuun siitä oman version.

Pitkämäki otti matkaan ystävänsä Pasi Kuusisen keihään, jota hän oli käyttänyt Kalevan kisoissa.

– Kokeilin sitä Seinäjoella ja huomasin heti hyväksi. Kyllä sen yhdellä heitolla tietää, Pitkämäki kertoi.

Keihäs on samanlainen, jolla Aki Parviainen on heittänyt Suomen ennätyksen 93,09. Kyseinen yksilö on jo 17 vuotta vanha.

– Ensimmäiset hiilikuitukeihäät olivat parempia kuin nämä nykyiset, Pitkämäki selitti ikää.

Lontoossa ongelmaksi tuli se, että Pitkämäen keihään kärki arvioitiin ensimmäisessä mittauksessa liian paksuksi. Sekös sapetti suomalaisia.

– Laitettiin Kemppainen uudestaan asialle ja vaadittiin uusintamittausta. Eihän 17 vuotta vanha keihäs voi olla kärjestä liian paksu, Pitkämäki todisteli.

Väline kelpasi uusintamittauksen jälkeen, mutta jupakka ennätti suututtaa kaksi suomalaista, Pitkämäen ja valmennusjohtaja Jorma Kemppaisen.

– Sieltä tuli takaisin hyvistä uutisista huolimatta vihainen mies, Pitkämäki naurahti tapaukselle karsinnan jälkeen.

