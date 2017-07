Pitkäaikainen Catzin kapteeni jatkaa Lappeenrannassa

Naisten Korisliigassa pelaava Lappeenrannan Catz on tehnyt jatkosopimuksen kapteeninsa Lena Reshetkon kanssa. Alkava kausi on 31-vuotiaalle Reshetkolle peräti 18. Catzissa ja 13. Naisten Korisliigassa.

- Lena on kehittänyt peliään vuosi vuodelta ja on edelleen mielestäni sarjan paras pelaaja. On luonnollisestikin mahtavaa, että yksi kaikkien aikojen parhaista Naisten Korisliigan pelaajista ja lappeenrantalaisista urheilijoista jatkaa hienoa uraansa Catzissa, päävalmentaja Mika Haakana tuumi.

Nuorena Catziin liittynyt venäläinen Reshetko on takonut Korisliigassa tähän mennessä peräti 5 651 pistettä. 3 000 levypallon rajan hän rikkoi maaliskuussa.