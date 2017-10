Pitkä golfkausi painaa jo Korhosta, Iloselle jäi vielä enemmän kirittävää Espanjassa

Mikko Korhonen on seitsemän lyönnin päässä kärjestä, ja Mikko Ilosella on kymmenen lyöntiä matkaa kärkeen golfin miesten Euroopan-kiertueen kilpailussa Espanjassa. Ilosen on löydettävä perjantaiksi kirivaihde, jos hän aikoo jatkaa kiertuetta tänä syksynä.

- Kuumia lähestymisiä ja hyvää puttipeliä se nyt kyselee, 76 lyöntiä avauspäivään käyttänyt Ilonen arvioi tiedotteessa.

Ilosen pitäisi sijoittua Valderraman kentällä kärkikaartiin, jotta hän pääsisi rankingin perusteella marraskuun alussa alkaviin finaalikiertueen kisoihin.

Avauspäivän jälkeen Ilonen jakaa 98. sijaa. Korhonen aloitti Espanjassa 73 lyönnillä ja jakaa 53. sijaa.

- Alkaa ilmeisesti pitkä kausi jo vähän painaa, kun epäonnistumisia on vaikea käsitellä kentällä, Korhonen myönsi.