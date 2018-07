Piesanen juoksi kymppitonnin Suomen mestariksi – ”Suunnattoman iso asia minulle”

Jaakko Piesanen palautti keskisuomalaisen yleisurheiluseuran Saarijärven Pullistuksen kestävyysjuoksun kotimaiselle huipulle 27 vuoden tauon jälkeen torstaina Jyväskylässä. Piesanen juoksi 10 000 metrin Suomen mestariksi omalla ennätyksellään 30.09,87.

– Juoksu meni suunnitelman mukaan. Alussa tarkkailin tilannetta, mutta sitten kiristin vauhtia. Voittoaika kuitenkin harmittaa. Olisin halunnut SM-kisoissa alittaa ensi kertaa puolen tunnin rajan, Piesanen totesi.

Saarijärven Pullistuksen edellinen mestari 10 000 metrillä on Risto Ulmala vuodelta 1991. Piesanen vaihtoi täksi kaudeksi valmentajaa ja on saanut kolmen vuoden tauon jälkeen ehjän harjoituskauden alle.

– Tämä on minulle suunnattoman iso asia. Taustalla on se, että olen saanut olla pitkästä aikaa terveenä. Juoksumääriä on jätetty pienemmiksi ja tehty korvaavia harjoituksia, Piesanen valottaa.

Piesasen harjoitustoveri Ossi Kekki juoksi SM-hopealle ajalla 30.27,41. Pronssille ylsi Henri Manninen (31.10,96).

– Voitto meni oikealle miehelle. Olen todella iloinen Jaakon puolesta, mutta totta kai sitä itse aina haluaa voittaa, Kekki sanoi.

Berliinin EM-karkeloihin valittu Arttu Vattulainen jätti Kalevan kisojen 10 000 metrin kisan väliin. Vattulainen on kuitenkin mukana 5 000 metrillä lauantaina.