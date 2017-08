Pettynyt Sammelvuo manasi erien lopun ongelmia – ”Pikkuisen vajaaksi jäi”

Se oli ristiriitaisten tunteiden lentopalloilta. Ottelu Puolaa vastaan tämän kotikentällä on mille tahansa maajoukkueelle kovin mahdollinen testi.

Suomi pelasi Gdanskin Ergo-areenan huutomyrskyssä hyvän ottelun ja laittoi hallitsevan maailmanmestarin ajoittain ahtaalle.

Silti loppulukemat kirjattiin EM-kisojen alkulohko A:n pelissä tylysti Puolalle 0–3 (23–25, 21–25, 19–25). Matka voittoon oli niin pitkä, ettei siitä kannata tässä yhteydessä edes puhua.

Lähimpänä erävoitto oli avauserässä, jota Suomi johti parhaimmillaan 18–14. Puola käänsi ahdingon kuitenkin edukseen laadukkaalla syöttöpelillään.

Ottelun jälkeen Suomen tähtihakkuri Olli-Pekka Ojansivu ilmestyi hallin alakäytävälle myrskyn merkkinä ja kirosanoja sättien. Ojansivu läimäytti kädellään mainosseinää ja jatkoi toimittajien ohi sanaakaan sanomatta.

Hakkurin käytöksen voi ymmärtää. Suomen hyökkäyspelin sielu ei saanut koneestaan parhaita tehoja irti.

Illan hyvä suomalaisuutinen oli, että Viro-ottelussa nilkkansa pyöräyttänyt Tommi Siirilä oli saatu parsittua pelikuntoon.

– Meiltä oli hyvää tekemistä erien loppuun asti jokaisessa erässä. Puola syötti hyvin erien lopussa ja kuroi ne tarvittavat pisteet. Pienestä tämä oli kiinni. Esimerkiksi hyökkäyksessä olimme todella hyvin mukana koko ajan. Oma syöttömme oli myös riittävä. Torjuntaan jäi parannettavaa, Siirilä summasi.

– 3–0-tappioon ei voi olla millään tavalla tyytyväinen. Totta kai pyrimme parempaan koko ajan ja ottamaan sen seuraavan askeleen. Se vaatii, että alamme voittaa näitä pelejä. Harmittaa, koska täällä EM-kisoissa tasoerot eivät ole kovin isoja. Joukkue, joka saa flow’n päälle, menee turnauksessa loppuun asti.

Jatkopaikka yhä haarukassa



Päävalmentaja Tuomas Sammelvuo asteli median eteen tuimailmeisenä.

Sammelvuo koki, että Ergo-areenan illassa olisi ollut tarjolla muutakin kuin sympaattisen häviäjän osa.

– Kolme samanlaista erää, harmittaa kertakaikkiaan. Pelaamme loistavasti viime metreille, mutta pikkuisen jäi vajaaksi. Iso asia tässä ottelussa oli, että ihan sama mikä maa meillä on vastassa, me pystymme ja meillä on eväät (voittoon) olemassa, Sammelvuo tiivisti.

– Erien lopussa meillä oli hankaluuksia vastaanoton kanssa. Heidän keskihyökkäyksensä kanssa olimme pulassa. Laidoissa pärjäsimme ihan hyvin.

Puolan tason laajuutta kuvasti parhaiten joukkueen yleispelaajien esitys. Maailman eliittiin pelipaikallaan lukeutuvat Bartosz Kurek (15) ja Michal Kubiak (12) takoivat yhteensä 27 pistettä.

Suomen yleispelaajat Niklas Seppänen ja Elviss Krastins saivat aitiopaikalta tehokkaan hyökkäyspelin oppia.

Suomi on lohkossaan kolmannella sijalla, joka takaisi paikan pudotuspelien 1. kierrokselle.

Suomi pelaa alkulohkon viimeisen ottelunsa maanantaina Serbiaa vastaan. Ottelu alkaa kello 18.30 Suomen aikaa.