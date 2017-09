Pesäpallosarjat kiinnostivat kylmästä kesästä huolimatta - "Hymy meinasi hyytyä"

Miesten Superpesiksen, naisten Superpesiksen ja miesten Ykköspesiksen kokonaiskatsojamäärä noussee tänä vuonna yli puolen miljoonan. Katsojia on tähän mennessä ollut 497 460, kun sekä miesten että naisten Superpesiksessä kausi on vielä kesken. Aiempi ennätys on kahden vuoden takaa, jolloin katsojia oli 501 846.

- Hymy meinasi hyytyä keväällä, kun otteluita jouduttiin siirtämään kylmän sään takia, ja itsekin värjöttelin katsomossa. Varsinkin sitä taustaa vasten nämä luvut lämmittävät erityisen paljon, Superpesiksen markkinointijohtaja Jussi Pyysalo kertoo tiedotteessa.

Miesten Superpesiksen 2000-luvun katsojaennätys 340 821 on seitsemän vuoden takaa. Nyt tuohon on matkaa alle 2 000 katsojaa, kun otteluita on jäljellä ainakin kolme. Ottelukohtainen keskiarvo kohoaa viime kauden lukemaa 1 336 suuremmaksi.