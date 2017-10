Perinteikäs Jyväskylän Kiri luopuu sarjapaikastaan miesten Ykköspesiksessä

Jyväskylän Kiri luopuu tällä erää huippupesäpallotoiminnasta. Tiedotteen mukaan seura jättää sarjapaikkansa miesten Ykköspesiksessä.

- Koska Jyväskylän asianmukaisista pesäpallo-olosuhteista ei ole saatu varmuutta kesälle 2018, eikä sen jälkeiselle ajalle, Jyväskylän Kiri ei ole syksyn 2017 aikana hakenut superpesislisenssiä kaudelle 2018, johtokunnan tiedotteessa kerrotaan.

- Nyt Jyväskylän Kiri luopuu myös 2018 ykköspesislisenssistä ja neuvottelee tulevaisuuden yhteistyöstä muiden seurojen kanssa.

Kiri on miesten Superpesiksen maratontaulukossa kolmantena. Joukkue on voittanut miesten SM-kultaa seitsemän kertaa. Pääsarjatasolla Kiri on pelannut 63 kauden ajan.

Ykköspesis pelataan ensi kaudella 11 joukkueen kesken.