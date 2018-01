Pelvas jatkaa HJK:ssa, Tuco siirtyy Qatariin

Jalkapalloliigan mestarijoukkue HJK on julkistanut kaksivuotisen jatkosopimuksen viime kauden parhaan maalintekijänsä Akseli Pelvaksen kanssa. Marraskuussa HJK:n kanssa sopimuksen tehnyt Tuco sen sijaan lähtee Qatariin.

Pelvas on pelannut kotimaan liigassa 198 ottelua, joissa hän on tehnyt 75 maalia. Hän on voittanut seitsemän Suomen mestaruutta.

- Syksystä asti meille oli selvää, että haluamme Pelvaksen tai vaihtoehtoisesti Tucon. Aksu on ollut meille koko ajan ykkösvaihtoehto ja on sanomattakin selvää, että olemme todella iloisia Aksun jatkosopimuksesta, HJK:n jalkapallojohtaja Juho Rantala sanoi.