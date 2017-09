Pau Gasol syrjäytti Tony Parkerin

Espanjan koripallomaajoukkueen tähtipelaaja Pau Gasol nousi torstaina EM-kisahistorian tilastokärkeen. Hän syrjäytti ranskalaisen Tony Parkerin pistetilaston ykköstilalta, kun hän taiteili 20 pistettä Espanjan kurittaessa Unkaria pistein 87-64.

Gasol on tehnyt EM-kisoissa 1 111 pistettä. Parker sai urallaan kokoon 1 104 pisteen EM-kisasaaliin. Saksan maajoukkueen tähtipelaaja Dirk Nowitzki on tilastossa kolmantena 1 052 pisteellä.

Gasol, 37, on menestynyt urallaan komeasti sekä maajoukkueessa että seuratasolla. Hän on saavuttanut kolme olympiamitalia, maailmanmestaruuden 2006 ja kolme Euroopan mestaruutta. NBA:ssa hän on voittanut mestaruuden kahdesti.

EM-kisoissa Gasol on ollut turnauksen paras pistemies 2003, 2009 ja 2015.