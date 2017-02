Patrik Laineelle jo kolmas kolmen maalin NHL-ottelu

Patrik Laine iski keskiviikon vastaisena yönä jo kolmannen hattutempun NHL-urallaan. Laine ratkaisi joukkueelleen voiton, kun Winnipeg Jets kaatoi Dallas Starsin kotonaan 5-2.

Laine katkaisi samalla viiden maalittoman ottelun kuivan kauden. Hän kasvatti tulokaskautensa maalimäärän 26:een ja nousi NHL:n maalipörssissä jaetulle kuudennelle sijalle. Tulokkaiden tilastossa Tappara-kasvatti on yhden osuman Auston Matthewsia perässä.

- On aina mukava tehdä maaleja. Tämä oli iso ottelu minulle, ketjukavereilleni ja koko joukkueelle. Edelliset neljä peliä eivät olleet kovin hyviä, joten oli mukavaa pelata tällainen ottelu, Laine kertoi NHL.comin mukaan.

Laine avasi maalihanat avauserässä ylivoimahyökkäyksestä. Jetsin maaleista neljä syntyi suomalaisvoimin, sillä Joel Armia iski isäntien 2-0-osuman toisessa erässä terävällä laukauksella suoraan Shawn Matthiasin syötöstä.

Jamie Bennin ja Tyler Seguinin maalien ansiosta päätöserään lähdettiin 2-2-tilanteesta, mutta Laine teki Winnipegin voitto-osuman ajassa 54.53. Hän sai kiekon hyökkäyspäässä heti aloituksen jälkeen ja laukoi tarkasti ohi Antti Niemen.

Illan kolmantensa Laine teki tyhjiin Blake Wheelerin 4-2-osuman jälkeen.

Niemi torjui Dallasin maalilla 21 laukausta.

Jo toinen hattutemppu Dallasia vastaan

Laine, 18, on ensimmäinen pelaaja, joka on tehnyt tällä kaudella NHL:ssä kolme hattutemppua. Vain kaksi muuta pelaajaa on yltänyt useampaan kuin yhteen hattutemppuun.

Minnesotan Mikael Granlund teki vasta tammikuussa NHL-uransa ensimmäisen hattutempun, vaikka pelaa jo kuudetta kauttaan taalaliigassa.

Laineen edellinen kolmen maalin ottelu oli marraskuun alussa, tuolloinkin Dallasia vastaan. Kaikkiaan hän on tehnyt maaleistaan kahdeksan juuri Dallasin verkkoon.

- Haluan vain pelata yksinkertaisemmin: laittaa vain kiekkoja maalille ja toivoa parasta. Meillä oli joitakin hyviä maalipaikkoja ja saimme tehtyä maaleja. Se on hyvä juttu.

Neljän tappion putkensa katkaissut Winnipeg on neljän pisteen päässä pudotuspelipaikasta.

Suomalaiset haalivat syöttöpisteitä

Useille suomalaispelaajille kirjattiin syöttöpisteitä jääkiekon NHL-kierroksella. Tehoille pääsivät niin Coloradon Mikko Rantanen, Pittsburghin Olli Määttä, Buffalon Rasmus Ristolainen kuin Edmontonin Iiro Pakarinenkin.

Määtän Pittsburgh jyräsi kotonaan Vancouverin 4-0 ja vankisti asemaansa itälohkon kakkosena. Määttä syötti Jevgeni Malkinin 1-0-maalin avauserässä, mutta enemmän huomiota sai supertähti Sidney Crosbyn syöttöpiste Jake Guentzelin 2-0-osumaan toisessa erässä.

Tehopiste oli Crosbyn NHL-uran 999:s. On vain ajan kysymys, milloin hän rikkoo tuhannen pisteen rajan.

Myös Ristolaisen Buffalon ilta oli voitokas. Sabres nousi vieraskaukalossa tappioasemasta 3-2-voittoon Ottawaa vastaan päätöserässä. Ristolainen kirjautti kauden 29. syöttöpisteensä Justin Baileyn voittomaaliin.

Ensimmäisessä pudotuspelipaikassaan 11 vuoteen kiinni oleva Edmonton kukisti Arizonan 5-2. Pakarinen syötti Matt Hendricksin 2-1-maalin.

Rantasen Colorado sai tyytyä 2-3-vierashäviöön New Jerseylle. Tappio oli liigajumbo Coloradolle neljäs perättäinen.

Länsilohkoa johtava Minnesota jäi ilman maaleja, kun Anaheim haki 1-0-vierasvoiton. Minnesotan suomalaiset Mikko Koivu ja Mikael Granlund jäivät nyt ilman tehoja, mutta Koivu valittiin silti ottelun tähtikolmikkoon.

Ducksin sankari oli 37 laukausta torjunut John Gibson.

Toronto murskasi New York Islandersin kotonaan jopa 7-1. Tulokas Auston Matthews osui kahdesti ja kasvatti maalisaldonsa 27:een. Toronto on kiinni itälohkon viimeisessä pudotuspelipaikassa.

