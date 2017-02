Patrik Laine saavutti 30 maalin rajan, Komarovkin teki kaksi

NHL-seura Toronto Maple Leafsin kotihallissa oli niin sanotusti Suomi-ilta tiistaina. Toronton Leo Komarov ja Winnipegin Patrik Laine mättivät maaleja sellaiseen tahtiin, että muilla oli vaikeuksia pysyä rytmissä. Ottelun ratkaisumaalin suomalaishyökkääjät sentään säästivät yhdysvaltalaiselle Jake Gardinerille, joka iski Torontolle 5-4-voiton jatkoajalla.

Tulokassensaatio Laine teki kaksi maalia ja saavutti näin 30 maalin rajan. Laineella on nyt ensimmäiseltä NHL-kaudeltaan koossa 30+24=54 tehopistettä 55 ottelussa. Lisäksi hänen plusmiinussaldonsa on vähintäänkin kelvollinen +9.

Kotijoukkue Toronton Komarov teki hänkin tiistaina kaksi maalia. Komaroville on kirjattu 59 ottelussa 10+12=22 pistettä. Plusmiinus-lukema on sama kuin Laineella.

Laineen kanssa parhaan NHL-tulokkaan tittelistä taisteleva Toronton yhdysvaltalaishyökkääjä Auston Matthews syötti tiistaina kolme maalia. Hänellä on koossa 28+24=52 pistettä eli kaksi tehopistettä vähemmän kuin Laineella, vaikka hän on pelannut neljä ottelua enemmän kuin tamperelaistykki. Matthewsin plusmiinus-lukema on +3.

"Emme puhu enää Laineelle"

Winnipegin päävalmentajalta Paul Mauricelta alkavat loppua ylisanat Laineesta puhuttaessa.

- Emme enää puhu Laineelle. Sanomme vain kaikille muille, että antakaa kiekko hänelle. Mikä erikoislahjakkuus hän onkaan. Hän on hieno mieskin, vaikka onkin nuori, Maurice päivitteli NHL:n nettisivuilla.

- Lisäksi hänellä on vielä paljon varaa tulla vahvemmaksi. Hän on jo vahva, mutta hän voi vielä saada lisää lihasmassaa selkäänsä ja jalkoihinsa, Maurice jatkoi.

Minnesotan Mikko Koivu ja Mikael Granlund olivat myös vireessä tiistain pelikierroksella. Granlund teki kaksi maalia ja Koivu syötti kaksi, mutta se ei kuitenkaan kantanut Wildiä voittoon. Se hävisi kotikaukalossaan Chicagolle 3-5.

Myös Coloradon Mikko Rantanen ja Edmontonin Iiro Pakarinen onnistuivat maalinteossa. Colorado hävisi kotikaukalossaan Los Angelesille 1-2 ja Edmonton vierasjäällä Tampa Baylle 1-4.

Linkki juttuun