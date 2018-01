Pärmäkoski nousi neljänneksi, Östberg jatkaa Tourin johdossa - Iivo Niskanen yhdeksäs

Yksittäisten kisojen onnistuminen on Krista Pärmäkoskelle maastohiihdon Tour de Ski -kiertueella loppuviikolla yhtä tärkeää kuin kiertueen kokonaistilanne. Pärmäkoski nousi sunnuntaina kahdeksannelta sijalta neljänneksi, mutta ero kärkeen kasvoi vapaan hiihtotavan takaa-ajossa.

- Tänään ei ollut muuta sijaa otettavissa kuin neljäs sija. Muut olivat sen verran kaukana ja hyviä vapaan hiihtäjiä, Pärmäkoski kertoi.

Hän tuli maaliin minuutin ja 45 sekuntia johtopaikalla jatkavan Norjan Ingvild Flugstad Östbergin takana. Kun voittaja sai vielä 15 sekuntia bonuksia, Pärmäkosken ero kärkeen on kaksi minuuttia.

- Ero on iso, mutta vielä on kisoja jäljellä. Seuraavat kaksi kisaa eivät ole sellaisia, mutta Fiemmen pertsa on sellainen, jossa voi tulla notkahduksia, Pärmäkoski viittasi lauantaina Val di Fiemmessä hiihdettävään 10 kilometrin yhteislähtöön perinteisellä hiihtotavalla.

Östbergillä on 32 sekunnin johto maannaiseensa Heidi Wengiin. Kolmantena kiertueella jatkaa Yhdysvaltain Jessica Diggins, joka on 34 sekuntia Pärmäkosken edellä.

Krista Pärmäkoski oli tyytyväinen työnjakoon Kerttu Niskasen kanssa.

Sunnuntain kympillä Pärmäkoski ja kolme sekuntia ennen häntä lähtenyt Kerttu Niskanen tekivät yhteistyötä ja estivät takaa-ajoryhmän pääsyn kantaan. Niskanen oli maalissa kuudes, sillä hän oli kolmen naisen kiritaistelussa niukasti alakynnessä. Hänen ja Pärmäkosken välissä maaliin ehti Yhdysvaltain Sadie Bjornsen.

- Mennään kisa kerrallaan ja päivä kerrallaan. Kiertueen tavoitteena oli saada kunnon mukaisia tuloksia, Niskanen sanoi.

- Kaikki on mallillaan. Ei auta kuin odottaa, että sieltä läsähtää niitä parempia tuloksia.

Dario Cologna pääsi juhlimaan kotikilpailun voitosta. Iivo Niskanen taisteli yhdeksänneksi.

Cologna hiihti miesten kilpailun kärkeen, Niskasella jaksamista

Sveitsiläistähti Dario Cologna on hiihtänyt Tour de Ski -kiertueen 15 kilometrin takaa-ajokilpailussa voittajaksi kotiyleisönsä edessä Lenzerheidessa. Iivo Niskanen oli vapaalla hiihtotavalla käydyn kilpailun yhdeksäs. Ristomatti Hakola oli 18:s.

Niskasen suorituskyky ei ole vielä samalla tasolla kuin ennen joulukuun sairastelua, mutta hän on luottavainen, että hän parantaa kisojen kautta kohti helmikuisia olympialaisia. Niskanen hiihti maanantaina vahvasti Tour de Ski -kiertueen vapaan hiihtotavan takaa-ajossa.

- Hiihdossa oli jaksamista, Niskanen kuvasi tultuaan maaliin.

Hän oli 15 kilometrin reitillä 12:nneksi nopein osuusajoissa, eikä ero kisan voittaneeseen Colognaan kasvanut ladulla kuin viitisen sekuntia. Kiertueen kokonaistilanteessa Niskanen on minuutin ja viisi sekuntia bonussekunteja saanutta Colognaa perässä.

Niskasen alkuperäinen suunnitelma on hiihtää Tourilla vielä keskiviikkoinen sprintti perinteisellä hiihtotavalla, koska matka on hänelle mahdollinen kisamatka myös helmikuisissa olympialaisissa. Hyviä matkoja kiertueella olisi tarjolla jatkossakin, mutta Niskanen ei taipunut.

- Hyviä matkoja on olympialaisissakin.

Päävalmentaja Reijo Jylhän mukaan Niskasen kiertueen kohtalosta päättää urheilija yhdessä valmentajansa Olli Ohtosen kanssa.

- Varmasti he haluavat pelata varman päälle ja välttää liikaa kuormittumista, ettei tulisi kipeäksi, Jylhä arvioi.