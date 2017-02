Pärmäkoski nosti Fesselin yllätyskortiksi kympille

Krista Pärmäkoski nosti Saksan Nicole Fesselin ennakkosuosikeihin tiistaina hiihdettävällä naisten kympillä. Pärmäkoski arvioi saksalaisen menon näyttäneen sunnuntain pariviestissä hyvältä.

– Hän voi olla yllätyskortti, Pärmäkoski sanoi maanantaina joukkueen mediatilaisuudessa.

Kymppi on ollut Pärmäkosken päämatka MM-Lahdessa viime kesästä alkaen. Hiihtäjä avasi mitalitilinsä jo lauantain yhdistelmäkilpailun hopealla, ja edelle ehti vain Norjan Marit Björgen.

Norjalaiset ja ruotsalaiset ovat Pärmäkosken mukaan kovia vastuksia myös tiistaina, eikä mitalisuosikkien listasta voi unohtaa Puolan Justyna Kowalczykiä. Hän voitti Salpausselällä tammikuussa Skandinavia-cupin kympin suvereenisti.

Norjalaisista kympin kisassa ovat mukana Björgen, Heidi Weng, Astrid Uhrenholdt Jacobsen ja Ingvild Flugstad Östberg. Ruotsilla on viisi edustajaa, sillä Charlotte Kalla on hallitsevana mestarina bonuspaikalla, vaikka matka hiihdettiin kaksi vuotta sitten vapaalla hiihtotavalla. Tiistaina hiihtotapa on perinteinen.

– Uskon, että myös Weng, Kalla ja Kowalczyk voivat voittaa, Pärmäkoski sanoi.

Kallan lisäksi ruotsalaisista kisaavat Ida Ingemarsdotter, Hanna Falk, Anna Haag ja Stina Nilsson, joka näyttää alkukisojen epäonnistumisistaan huolimatta urakoivan kaikki matkat.

Keli saattaa sekoittaa suosikkien pakkaa, sillä pikkupakkaset ovat vaihtumassa vesikeliin ja mahdolliseen vesisateeseen. Jos olot eivät ole kaikille tasapuoliset, lähtöpaikallakin on merkitystä väliaikalähtökilpailussa.

