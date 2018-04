Pärmäkoski harmitteli Björgenin lopettamista – "Hän on saavuttanut kaiken"

Uutinen norjalaisen huippuhiihtäjä Marit Björgenin lopettamisesta nousi puheenaiheeksi hiihdon SM-kisojen avauspäivänä Taivalkoskella.

Naisten sprintissä hopealle taipunut Krista Pärmäkoski haki tälle kaudelle voimaa juuri Björgenin kukistamisesta. Jatkossa Pärmäkoski joutuu tekemään mielikuvaharjoituksensa jonkun muun hiihtäjän avulla.

– Tietyllä tapaa yllätyin uutisesta, mutta toisaalta osasin odottaa sitä. Hän on saavuttanut kaiken, ja ehkä nyt oli hyvä aika lopettaa, jos hän haluaa perheenlisäystä, Pärmäkoski sanoi.

– Hän on hieno urheilija. Harmittaa, etten enää pääse kisaamaan häntä vastaan.

Pärmäkoski oli perjantain SM-sprintin suurin voittajasuosikki, mutta loppusuoralla hän tuli Leena Nurmen yllättämäksi.

– Selvästi huomaa, että on pitkä kausi takana ja odottaa jo lomaa. Kaksi kisaa on vielä jäljellä, Pärmäkoski viittasi lauantain SM-viestiin ja sunnuntain 30 kilometrin kisaan.

Haavisto jatkaa valmentajana

Pärmäkosken henkilökohtainen valmentaja Matti Haavisto suostui analysoimaan suojattinsa kauden, vaikka kaksi SM-tason kisaa on vielä jäljellä.

– Tämä oli aika lähellä unelmakautta. Alkukaudesta Kristalla oli pitkittynyttä räkätautia aina Tour de Skin kynnykselle asti, mutta tammikuussa lähti kulkemaan.

Kulkua riitti kolmen olympiamitalin verran. Pärmäkoski saavutti myös ensimmäiset voittonsa maailmancupissa.

Haaviston pesti maajoukkueen päävalmentajana alkaa virallisesti ensimmäinen päivä kesäkuuta, mutta käytännössä työ on jo nyt käynnissä. Tittelin vaihtuminen maajoukkueen huoltopäälliköstä päävalmentajaksi ei ole este henkilökohtaiselle valmennussuhteelle.

– Vuodesta 2003 asti olen ollut Kristan valmentajana, eli 15 vuotta on hommia tehty. Tarkoitus on jatkaa valmennussuhdetta, mutta yhtä lailla huomiota pitää jakaa muillekin urheilijoille.

Hakuun uusia ärsykkeitä

Ensi kauden harjoitussuunnitelmat Pärmäkosken osalta täydentyvät luonnollisesti vasta myöhemmin, mutta joitakin ajatuksia on jo syntynyt.

– Jotain muutosta pitää tehdä, ettei vain toistaisi samaa. On tärkeää saada uusia ärsykkeitä. Perustaso on niin hyvä, että tärkeintä on pysyä terveenä ja välttää loukkaantumiset, Haavisto näki.

Henkilökohtaisen valmentajan Haaviston mielestä suojatin vatsa ei ole tullut vielä täyteen unelmakaudesta huolimatta.

– Hänellä on kova halu ottaa viimeinen askel ja voittaa. Kristalla ei ole vielä arvokisavoittoa, vaikka maailmancup-voittoja onkin, Haavisto muistuttaa.

Pärmäkoski kertoi sprinttikisan jälkeen, että lauantaina häntä jännittää enemmän miesten kuin naisten viesti. Syykin siihen selvisi, sillä aviomies Tommi Pärmäkoski ja valmentaja Matti Haavisto edustavat viestissä Ikaalisten Urheilijoiden joukkuetta.