Pärmäkoski haluaa pysyä hyvässä vedossa vielä pari viikkoa

Maastohiihtäjien kausi on pääosin Suomen mestaruuskisoja vaille valmis, ja Krista Pärmäkoski aikoo varmistaa, että on hyvässä vedossa vielä kahden viikon kuluttua Taivalkosken SM-laduilla.

– Etelä-Suomessa on vielä hyvät olot, joten puolentoista viikon aikana tulee vielä paljon treenipäiviä. Sitten on kiva lähteä lomalle, kun on harjoitellut hyvin, Pärmäkoski sanoi Hiihtoliiton Facebookissa julkaistulla haastattelunauhalla.

Sunnuntaina Pärmäkoski voitti Rukalla naisten 10 kilometrin yhteislähtökilpailun vapaalla hiihtotavalla.

– Ehkä olin vähän röyhkeä, kun en vetänyt, mutta jokainen pelaa omilla vahvuuksillaan, hän tuumasi.

Pärmäkoski ratkaisi kisan vasta loppuvaiheessa, ja toiseksi hiihtänyt Kerttu Niskanen jäi 4,6 sekunnin päähän.

– Vähän jäi harmittamaan, että meidän vauhtimme oli kisassa niin hidasta, Niskanen sanoi Hiihtoliiton haastattelussa.

Hän sairasti ruokamyrkytyksen aiemmin viikolla palattuaan Falunin maailmancupissa.

Kuusamossa kolmanneksi hiihtänyt Anne Kyllönen johtaa Suomen cupin kokonaiskilpailua 50 pisteen erolla Laura Monoseen, joka jäi Rukalla kuudenneksi.

– Olen odottanut koko kevään näitä tuntemuksia, että menee parempaan suuntaan, pirteäksi oloaan kuvannut Kyllönen sanoi.

Nuorista lupauksista Eveliina Piippo hiihti hyvin ja oli viides.

Hakola ratkaisi lopussa

Miesten 20 kilometrillä toiseksi hiihtänyt Ari Luusua on cupissa vahvoilla, koska toisena oleva Juho Mikkonen ja kolmantena oleva sunnuntain voittaja Ristomatti Hakola ovat Taivalkosken SM-kilpailujen aikaa sotilaiden MM-kilpailuissa Itävallan Hochfilzenissä.

Hakola kukisti Luusuan 4,8 sekunnilla vahvalla loppuvedollaan.

– Latauduin viimeiseen nousuun koko matkan, Hakola sanoi.

Miesten kisan kolmanneksi hiihti Lari Lehtonen, joka arvioi joutuvansa taistelemaan kevätlumilla etenkin henkistä väsymystä vastaan.