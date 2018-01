Pappa opetti Marika Lohilahdelle rankakuormien ajon ja hevosmiestaidot jo lapsena, nyt iiläisen kasvatti kilpailee isossa lähdössä

Iiläisen Marika Lohilahden kasvatista Punta-Patesta tuli voittava ori, kun etujalkaa kiusannut vaiva saatiin hoidettua kuntoon.

Hevosihmiset ovat lannistumatonta sorttia. Vaikka tuuli tuivertaa vastaisena ja rätkii räntää päin kasvoja, jaksetaan uskoa valon vielä voittavan.

Näin uskoi myös iiläinen Marika Lohilahti kotikasvattinsa Punta-Paten kanssa. Ori oli näyttänyt kykynsä jo varhaisella iällä, mutta starttailu oli jäänyt katkonaiseksi. Syynä oli se, että aina kun ori oli vaihdettu talvikenkään, oli alkanut ontuminen.

Lohilahti oli kiertänyt 7-vuotiaan suojattinsa kanssa eläinlääkäriltä toiselle.

Diagnooseja oli heitelty ilmaan: kavioluun murtuma tai ehkä kavionivelessä on vaivaa. Mutta varmaa on se, että ongelma on vasemmassa etujalassa.

Tutkimukset olivat jatkuneet vuosia. Turhaan.

Sitkeimmälläkin hevosihmisellä on takaraja olemassa.

– Täytyy myöntää, että teki mieli luovuttaa, muistelee Marika Lohilahti vajaan vuoden takaista tilannetta.



Leikkauksen jälkeen voittokantaan



Lohilahti päätti kääntää vielä viimeisen kortin ja ottaa yhteyttä Punta-Patea jo varsana hoitaneeseen eläinlääkäri Sonja Piiroiseen.

Lohilahti juoksutti polkupyörän selästä käsin oriittaan ja Piiroinen tarkkaili hevosen askellusta. Jalat ja nivelet käytiin yksi kerrallaan läpi. Ja heureka, vaiva löytyi. Ei vasemmasta vaan oikeasta etujalasta.

Punta-Paten tie vei Kaustiselle Jaana Tainion luo jatkotutkimuksiin. Leikkauksen suoritti Kiuruvedellä Timo Paananen.

Niin loppui ontuminen ja valon aika koitti.

Punta-Pate tuli takaisin kilpakentille viime syksynä. Lasku oli pehmeä, sillä paluu tapahtui Virpiniemen paikallisraveissa. Oriin historia tiedostaen, taustavoimat lähtivät kisaan epävarmoin miettein.

Punta-Pate pääsi startissa sulavasti liikkeelle ja otti asemat kärjen tuntumasta.

– Pysy siellä, älä käännä kiriin, sopersi Lohilahti itsekseen ohjeita ohjastaja Jukka-Pekka Niskaselle.

Mutta Niskanen käänsi, ja kokenut kuski tiesi mitä teki. Punta-Pate reagoi saamaansa kirimerkkiin hanakasti ja rynnisti voittajana maaliin.

Myös seuraavissa kisoissa Punta-Pate ylitti maalilinjan ensimmäisenä. Ori oli palannut entistä ehompana tositoimiin.

Punta-Pate kilpaili viime kaudella kahdeksan kertaa ja voitti kuudesti. Ykkössijoista neljä tuli Äimärautiolta, ja ori oli radan suomenhevosliigan mestari.

Haaveena Toto76-voitto

Vuosi vaihtui ja voittokulku jatkui. Punta-Pate vei tämän kauden avauslähdön vakuuttavasti nimiinsä.

Menestyksen myötä voittosumma karttuu ja vastus kovenee.

Punta-Paten seuraava startti on edessä lauantaina. Paikka on oriille tuiki tuttu Äimärautio. Kilpakumppanit ovat Toto76-lähdössä sarjan eliittiä.

Lohilahden aiempi menestyshevonen oli Vauhti-Ville. Ori kilpaili muhkea liinaharja hulmuten peräti kolmetoista kautta.

Vauhti-Ville tarjosi omistajalleen ikimuistoisia hetkiä. Yksi merkkipaalu jäi kuitenkin saavuttamatta. Ori ei ikinä yltänyt ykköseksi lauantain suurissa lähdöissä.

– En unelmoi ravikuninkuuksista, mutta haaveena olisi voittaa Toto76-lähtö. Vauhti-Villen kanssa siihen oli mahdollisuudet, mutta epäonni vaivasi.

Päiväkodin sijasta rankakuorman päällä

Nelikymppinen Marika Lohilahti on saanut innostuksensa hevosiin verenperintönä. Hänen Alpo-isänsä on pitkän linjan raviurheilija, joka osallistuu aktiivisesti myös Punta-Paten valmennukseen.

Esikuvanaan Lohilahti pitää isoisäänsä Taunoa.

– Talvisodan käynyt pappa oli hevosmies viimeisen päälle. Hän oli armeijassa kengitysseppänäkin. Lapsena minä sain toimia hänen silminään ja katsoa, mistä kohti kaviota naula tulee ulos, muistelee Lohilahti.

Tauno-pappa teki talvet hevosillaan savottaa. Hän jakoi vastuuta myös lapsenlapselleen.

– Olin 11-vuotias, kun pappa päästi minut ajamaan rankakuorman metsästä kotiin. En ollut ikinä päiväkodissa, vaan vartuin papan hevosreen päällä. Ilman hänen oppeja en olisi päässyt hevosten kanssa näin pitkälle.

Lohilahti rakensi kivenheiton päähän lapsuudenkodistaan oman talon ja tallin. Tallissa on 17 karsinaa. Osa tiloista on vuokralla Iin kunnan eläinlääkäreillä.

Hevosia Lohilahdella on kuusi: kaksi kilpuria ja neljä siitostammaa.

– Hevoskasvatus kiinnostaa, samoin kilpaileminen, mutta ei valmentaminen laajemmassa mittakaavassa. Siinä tulee niin paljon asiakaspalvelua ja muuta mukana, mitä en koe vahvuuksikseni.

Lohilahti työskentelee yleisnaisena traktoriurakointifirmassa ja pyörittää ohessa hevoshommaa.

– Olen tiedonnälkäinen, eikä hevosalalla ole koskaan täysin oppinut. Valmistuin hiljattain agrologiksi. Lisäksi olen opiskellut tallimestariksi, ravivalmentajaksi, siittola-avustajaksi, fysioterapeutiksi ja olen käynyt hevoshierojakursseilla.

Punta-Pate juoksee Toto76-raveissa Äimärautiolla lauantaina. Ravit alkavat kello 14.