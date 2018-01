Palloliitto saa tänään uuden puheenjohtajan

Suomalaista jalkapalloa hallinnoivalle Palloliitolle valitaan tänään puheenjohtaja liittokokouksessa Helsingissä.

Uusi puheenjohtaja hoitaa tehtävää vuoden 2020 liittokokoukseen asti. Palloliiton edellinen puheenjohtaja, tehtävässä syksyllä 2012 aloittanut Pertti Alaja kuoli viime elokuussa. Puheenjohtajana on toiminut väliaikaisesti varapuheenjohtaja Markku Lehtola, joka nyt vetäytyy puheenjohtajistosta.

Puheenjohtajaehdokkaat ovat pankkiiri ja Kuopion Palloseuran pääomistaja Ari Lahti, vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö ja tulevaisuudentutkija ja ex-ammattipelaaja Mika Aaltonen.

Aaltonen on pyrkinyt profiloitumaan ehdokkaaksi, joka ex-pelaajana pystyy viemään lajia eteenpäin ja jolla on kokemusta isoista muutoshankkeista. Niinistö korostaa jalkapallon yhteiskunnallista merkitystä esimerkiksi tasa-arvon edistämisessä, nuorisotyössä, maahanmuuttajien kotouttamisessa ja syrjäytymisen ehkäisemisessä. Lahti on tuonut kampanjakommenteissaan esille kokemuksensa liikemaailmasta ja seurajohtamisesta.

Kaikki vakuuttivat viimeviikkoisessa vaalitentissä jalkapallon olevan lähellä sydäntä. He myös jakavat näkemyksen, jonka mukaan Palloliiton organisaatio ja hallinto ovat remontin tarpeessa.

- Suomalainen jalkapallo on ison uudistamistarpeen edessä. Resursseja on siirrettävä hallinnosta kenttätyöhön, Niinistö sanoi tentissä.

- Palloliiton organisaatio ja hallintomalli ovat liian raskaita. Organisaatio on tsaarin ajalta. Päällekkäistä tekemistä on liikaa, totesi puolestaan Lahti.

Vuonna 1907 perustetulla Suomen Palloliitolla on ollut 15 puheenjohtajaa. Kuudestoista tiedettäneen illansuussa, sillä Palloliiton mukaan lehdistötilaisuus alkaa ennakkoarviolta kello 16:n ja 17:n välissä.