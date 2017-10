Palloilun Superpäivä käynnissä Raksilassa – OLS piinasi mestari-Classicia pitkään

Raksilan jäähalli on lauantaina oululaisten sisäpalloilun pääsarjaseurojen OLS:n ja Ettan näyttämö. Superpäivän aikana molemmat joukkueet pelaavat Raksilassa liigaottelun.

Päivä alkoi salibandyllä, kun OLS haastoi omassa ottelussaan Classicin. Ennakkoluulottomasti pelannut OLS piti mestari-Classicia pitkään ahtaalla, mutta tamperelaiset pääsivät lopulta kotimatkalle 5–7-voiton ja pisteiden kanssa.

OLS nousi päätöserän puolivälissä 5–5-tilanteeseen Olli Wikstedtin ja Tatu Kiipelin maaleilla. Tämän jälkeen vieraat väläyttivät mestaritason tylyä tehokkuutta ja tempaisivat lopullisen irtioton Sami Johanssonin sekä Miro Lehtisen osumilla.

Parviainen iski kahdesti

OLS:n tehokkain pelaaja oli hyökkääjä Valtteri Parviainen, joka iski avauserässä kaksi näyttävää maalia.

– Classicilla on muutama huippuyksilö, jotka ovat hieman meidän tasoamme korkeammalla. He tekevät hyvällä prosentilla maalin paikoista, joista me emme aivan joka kerta onnistu, Parviainen myönsi.

– Mutta varmasti ottelu jää joukkueessa ja organisaatiossa kaikkien mieleen. Tämä oli osoitus, että pyrimme kehittymään ja menemään eteenpäin.

Ottelua seurasi Raksilassa 1 850 katsojaa.

Etta ja Kokkolan Tiikerit aloittavat miesten lentopalloliigan ottelun Raksilassa kello 17.