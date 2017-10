Pakon edessä uusiutunut Lippo pysyy tutussa komennossa – Hylkilän jatko oli vaakalaudalla

Superpesiksessä pelaavan Lipon jatkoon liittyviin kysymyksiin saatiin vastauksia tiistaina, kun seura julkisti ensi kauden joukkueensa. Lähes täydellisesti kasvonsa uusineelle, nuorelle ryhmälle pelkkä pääsarjapaikan säilyttäminen on äärimmäinen haaste.

Vaikka seuran taloussotkujen selvittely jatkuu kulisseissa, tarjosi Lipon ulostulo mikroskooppisen pieniä elementtejä uuden uskottavuuden rakennustyöhön.

Lipon kannalta tärkein uutinen oli, että Markku Hylkilä jatkaa pelinjohtajana.

Hylkilä, 38, myöntää, että myös hänen jatkonsa Lipossa oli vaakalaudalla.

– Oli kova paikka, kun kuulin puolitoista viikkoa sitten perjantaina, että Matti Korhonen siirtyy meiltä KeKi:n riveihin pelaamaan Ykköspesistä. Mietin, että tässä ei ole mitään järkeä.

Hylkilän pää kääntyi, kun hän kävi puheenjohtaja Kari Helasen kanssa pitkiä palavereita Lipon tulevista suuntaviivoista.

Lippo aikoo myllätä seuratyön toimintamallit uusiksi ja palkata kaksi täysipäiväistä henkilöä myynti-, markkinointi- ja kehitystehtäviin.

– Ajattelen niin, että tämän vuodet tapahtumat ovat olleet Lipolle lopulta vain hyväksi. Minulle on tärkeintä aito muutos toiminnassa – ja se, että on päämäärä, jota kohti menemme, Hylkilä painottaa.

Uskottavuuden rakentaminen alkaa alusta

Ainakaan Lippoa ei voi syyttää kunnianhimon puutteesta. Seura, joka aidosti taistelee olemassaolostaan, aikoo pelata neljän vuoden päästä Suomen mestaruudesta.

Juuri nyt olennainen kysymys kuuluu, voiko Lippo ylipäätään pelata uskottavasti Superpesistä?

– Ei tällä hetkellä. Mutta tässä on pitkä aika, seitsemän kuukautta, uuden kauden alkuun. Meillä on innokkaita ja lahjakkaita urheilijoita, joilla kaikilla on paljon varaa kehittyä, Hylkilä muotoilee.

Lukkariksi Lippo on kiinnittänyt Sotkamosta tulevan Kalle-Tapio Huuskon, joka saa Oulussa kaipaamansa vastuullisen roolin. Kiteeltä siirtyvä Ville Posti on yksi ensi kauden joukkueen avainpelaajista.

Lyöjäjokeriksi Lippo pestasi Eino Järvelän, joka ei saanut päättyneellä kaudella PattU:ssa itsestään parasta irti.

Lippo pyrkii myös tekemään sopimuksen viime kausien luottopelaajansa Tapani Pirin kanssa.

Lippo kaudella 2018

Sopimuspelaajat (suluissa viime kauden seura):

Roope Haapsalo (Puijon Pesis)

Pekka Hepokangas (Lippo)

Kalle-Tapio Huusko (Sotkamo)

Eino Järvelä (PattU)

Paavo Kaasila (MuPS/Lippo)

Jaakko Kemppainen (MuPS/Lippo)

Niko J. Korhonen (Alajärvi)

Ari Lankinen (Lippo)

Jonne Luhtavaara (Lippo)

Jouni Mäki (Kitee)

Samuli Pohjola (Lipon juniorit/suomensarja)

Ville Posti (Kitee)

Rami Ruokojärvi (Lipon juniorit/suomensarja)

Kasperi Salmela (Lipon juniorit/suomensarja)

Oskari Salmela (Lippo)

Aki Toikka (Lippo)

Tuomas Virkkala (MuPS).

Pelinjohtaja:

Markku Hylkilä.