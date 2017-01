Pakkanen voi muuttaa suunnitelmia Lahden hiihdoissa viikonloppuna

Pakkanen saattaa sotkea Lahdessa viikonloppuna käytävien yhdistetyn maailmancupin ja hiihdon Skandinavia Cupin aikatauluja.

Pakkasrajat ovat Skandinavia Cupin hiihdoissa 17 miinusastetta ja yhdistetyssä 20 miinusastetta. Kilpailun jury tekee kuitenkin lopulliset päätökset kilpailujen pitämisestä.

Skandinavia Cupin ohjelmassa perjantaina ovat sprinttikilpailut. Hiihtojen on määrä jatkua lauantaina ja sunnuntaina muilla hiihtomatkoilla. Yhdistetyn maailmancup-kilpailuja on määrä käydä lauantaina ja sunnuntaina. Perjantaina yhdistetyn ohjelmassa on harjoituksia sekä varakilpailu.

Päätökset maastohiihdon sprintistä tehdään perjantaiaamuna.

– Perjantai on pakkasen kannalta haastava, mutta meillä on erilaisia ennusteita, sanoi kilpailunjohtaja Tami Kiuru.

Kilpailujen järjestäjät ovat luvanneet tiedottaa yleisölle mahdollisista aikataulumuutoksista.