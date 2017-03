Pakkanen puraisee kesken yhdistetyn parikilpailun

Sää voi vaikuttaa merkittävästi yhdistetyn parikilpailun hiihto-osuuden luonteeseen illan parikilpailussa. Lahden MM-kisojen parikilpailu alkaa mäessä suojasäässä, mutta kääntyy hiihtoon mennessä pakkaselle.

Suomea edustavat kilpailussa Ilkka Herola ja Eero Hirvonen.

Jos ladut ehtivät jäätyä, kilpailusta uhkaa tulla mäkikilpailu. Nopealla, jäisellä ladulla heikommatkin hiihtäjät kestävät peesissä mukana, eivätkä takaa-ajajat pysty savuttamaan yhteensä 15 kilometrin hiihto-osuudella suuria eroja.

- Jäinen latu on kiva, jos on onnistunut mäessä. Sohjoisella radalla hiihtäminen on raskaampaa, ja silloin ladulla voi tehdä isompia eroja, Herola selitti sään merkitystä.

- Liukkaalla ladulla korostuu myös suksen valinnan merkitys ja voitelun merkitys pienenee.

Yhdistetyn mäki alkaa kello 16. Hiihtoviesti (2x7,5 km) alkaa kello 18.15. Parikilpailun hiihto-osuudella joukkueen molemmat jäsenet hiihtävät viisi kertaa 1,5 kilometrin lenkin.

- Siinä tulee vuorotellen 3,5 minuuttia hiihtoa ja saman verran lepoa, Herola kuvaa urakkaa.

- Tässä kilpailumuodossa urheilija joutuu ottamaan eniten irti itsestään.

Saksan joukkue Johannes Rydzek ja Eric Frenzel on kilpailun voittajasuosikki. Suomalaiset yrittävät haastaa Norjaa, Itävaltaa, Ranskaa ja Japania kamppailussa muista mitalisijoista.

