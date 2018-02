PaKa koki kirvelevän tappion HPK:ta vastaan

PaKa koki kirvelevän tappion kotikentällä HPK:lle numeroin 1-3 (18-25, 25-20,17-25, 30-32).

Kuusamolaisten valmentaja Tuomas Alatalo oli pettynyt mies ottelun jälkeen. Piste jäi todella lähelle, sillä päätöserä meni useille jatkopalloille.

– Meillä oli mahdollisuudet viedä peli viidenteen erään, mutta emme onnistuneet siinä hallinnasta huolimatta. Tänään emme ansainneet enempää, vaikka pistekin oli lähellä.

Kuusamolaisten ykköspelaaja oli Essi Helminen.

Valmentajan mukaan muut eivät päässeet omalle tasolleen.

– Kirvelevä tappio. HPK oli ratkaisuhetkillä syötössä ja vastaanotossa parempi.

PaKa:lla on jäljellä enää kaksi runkosarjan ottelua. Alatalo uskoo, että joukkue säilyttää asemansa neljän parhaan joukossa.

– Meillä on tulossa vapaa viikko peleistä. Harjoittelemme alkavan viikon normaalia kevyemmin ja pelaajat saavat varmasti myös muutaman vapaapäivänkin. Meillä on loppukaudesta tulossa vielä pelejä, joista haluamme varmistuksen sille, että pudotuspeleissä meillä on kotietu. Se vaatii neljän parhaan joukkoon sijoittumista.