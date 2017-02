Päävalmentaja Reijo Jylhä Saarisen pudottamisesta tiistain kisasta: ”En näe tehneeni virhearviota”

Suomen hiihtomaajoukkueen päävalmentaja Reijo Jylhä ei näe tehneensä virhearviota pudottaessaan Aino-Kaisa Saarisen Lahden MM-kisojen naisten 10 kilometrin perinteisen hiihtotavan kisasta.



– Ei sellaista pysty jälkikäteen arvioimaan, kun hän ei edes päätynyt hiihtämään. Tänään oli kuitenkin välineiden kanssa niin paljon haasteita, että en osaa arvioida, miten olisi voinut käydä, jos Saarinen olisi ollut mukana, Jylhä sanoo.



Jylhä sai paljon kritiikkiä osakseen pudottaessaan Saarisen tiistain kisasta. Hän kertoo kuitenkin, että tekisi jälkikäteen ajateltuna saman päätöksen.



Saarisen pudottamista kisasta hän perustelee sillä, että hiihtäjän sijoitus edellisissä kisoissa oli toisia kilpailijoita huonompi.



– Meillä on valintakriteerit, ja niiden perusteella tehdään valinnat kisaajista. Ei niitä voi muutella kuinka tahansa. Urheilijoiden täytyy tietää, millä perusteella valinnat tehdään.





Saarinen avautui maanantaina putoamisestaan Facebook-sivuillaan kertomalla olevansa todella pettynyt ja surullinen.



– Olin hyvässä nousukunnossa ja otin mielestäni hyvän loppukirin. Se ei kuitenkaan riittänyt. --- Meidän joukkueen taso on niin kova, etten mahtunut valittuun nelikkoon, Saarinen kirjoitti.



Hän myös kirjoittaa, että ”kauden ehdoton päätavoitteeni oli hiihtää kymppi ja hiihtää se kovaa.”







Jylhä kertoo ymmärtävänsä, että Saarinen on pettynyt putoamiseen.



– Totta kai. Onhan se niin, että urheilijan pitää olla pettynyt, jos on harjoitellut sitä varten ja tietoinen kisoista, eikä pääse hiihtämään.



Hän kuitenkin muistuttaa, että kisassa oli neljä paikkaa, ja hiihtäjiä viisi.



– Sama tilanne tulee olemaan viestijoukkueessa, kun meillä on kuusi hiihtäjää ja neljä paikkaa.

