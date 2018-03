Päävalmentaja jännitti ja sai maukkaan päätöksen pestille – "Kaisa ei tiennyt tilanteesta mitään"

Ampumahiihtomaajoukkueen päävalmentajuudesta väistyvä Antti Leppävuori sai jännittää oikein urakalla, kun maailmancup-kausi sai päätöksensä naisten yhteislähdöllä Venäjän Tjumenissa. Ja palkinto tuli Kaisa Mäkäräisen hurjan tahdonvoiman myötä: Mäkäräisen uran kolmas maailmancupin kokonaisvoitto.

– Olihan huippujännittävä kisa, ja tilanne vaihteli koko ajan. Kaisalla oli kuitenkin, hieman yllättäenkin, viimeisellä kierroksella paukkuja, Leppävuori huokaisi Mäkäräisen hiihdettyä kisan loppuvaiheet riittävästi karkuun cup-voitosta hänen kanssaan taistellutta Anastasia Kuzminaa.

– Välillä näinkin päin. Olympiakisoissa ei tullut (onnistumisia), mutta nyt tuli. Oikein miellyttävää päättää päävalmentajuus tällä tavalla, Leppävuori kuvaili.

Yleisön meteli ladun varrella oli ratkaisuvaiheissa hurjaa, onhan slovakialainen Kuzmina kotoisin Tjumenista. Mäkäräinen saikin taistella Kuzminaa ja väsymystä vastaan aikalailla sokkona ja eritoten kuurona.

– Kaisa kertoi vain tulleensa tuon viimeisen kierroksen niin kovaa kuin pääsi. Eikä hän tiennyt tilanteesta mitään, yleisön metelissä ei kuullut tietoja, Leppävuori kertoi.

Kaksi vuotta päävalmentajana toiminut Leppävuori jättää tehtävän seuraajalleen Jonne Kähköselle hyvillä mielin.

– Erittäin intensiiviset kaksi vuotta. Tuloksellisesti ehkä pikkaisen alle sen, mihin olisimme paremmalla onnella pystyneet, mutta kehittymistä on tapahtunut. Kaisa on edelleen pinnalla, ja taustalla on nousemassa nuoria hyvin. Noususuhdanne on jatkunut, ja toivottavasti jatkuu edelleen. Siihen on kaikki edellytykset.

– Pidän itseäni valmennuskulttuurin muutoksen aloittajana, ja seuraaja ehkä jatkaa tuota muutosta. Tulevaisuus näyttää lupaavalta, ja nousu voi jatkua useammankin vuoden, 59-vuotias Leppävuori toteaa.