Jääkiekon NHL:ssä maalipörssiä johtava Washingtonin Aleksandr Ovetshkin on jälleen kasvattanut eroa Winnipegin Patrik Laineeseen. Ovetshkin on tehnyt kaksi maalia edelleen kesken olevassa ottelussa, jossa Washingtonista ottaa mittaa New Jersey.

Myös Laineen Winnipeg pelaa parhaillaan, mutta Laine ei ainakaan toistaiseksi ole onnistunut maalinteossa. Winnipeg pelaa Chicagoa vastaan.