Ove Lehto punnersi isojen poikien MM-penkissä hopeaa

Voimanostoveteraani Ove Lehto punnersi Suomen mitalisaaliin neljään Vantaalla järjestetyissä klassisen penkkipunnerruksen MM-kisoissa. Lehto otti yli 120 kilon sarjassa hopeamitaliin 272,5 kilon tuloksella, joka on ikämiesten Suomen ennätys.

Edelle jäi vain yhdysvaltalaisjätti Thomas Davis, joka kohensi ME-lukemat 290 kiloon. Ruotsin Joel Sundelin otti pronssin 247,5 kilon penkkituloksella.

Palkintopallilla oli kilpailun jälkeen ahdasta, kun sinne hypähti 500 kiloa lihasta. Davis painoi punnituksessa 195, Lehto 163 ja Sundelin 136 kiloa.

Lehto, 45, ruhjoi raudat ylös jokaisella nostollaan. Ensimmäisen noston 255 kiloa tuli ylös kuin ampumalla, 262,5 helposti ja 272,5 kiloa varmasti.

- Nostot tuntuivat hyviltä, paransin ennätystäni ja tuli hopeamitali. Olen todella tyytyväinen, Lehto maisteli kilpailupäiväänsä.

Lehto on menestynyt tähän saakka lähinnä varustenostajana. Hän on punnertanut penkkipaidassa kaksi maailmanmestaruutta. Vantaan kisojen hopea on hänelle ensimmäinen MM-mitali klassisessa penkkipunnerruksessa.

- Molemmissa kilpailumuodoissa on oma mielenkiintonsa. Pidän klassista penkkipunnerrusta sikäli helpompana, että tässä on vähemmän tulokseen vaikuttavia tekijöitä, Lehto vertaili.

Sipoon vahvat Susannat punnersivat MM-penkiltä mitalit

Naisnostajat ottivat Suomen muut mitalit. Hanna Rantala voitti perjantaina 52-luokan 102,5 kilon tuloksella ja lauantaina Sipoon vahvat Susannat rouhaisivat kultaa ja pronssia.

Sibbo Vargarna -seuraa edustava Susanna Törrönen voitti Vantaalla 84 kilon sarjassa maailmanmestaruuden, ja seuratoveri Susanna Virkkunen punnersi MM-pronssin 72 kilon sarjasta.

Törrönen, 20, ratkaisi mestaruuden toisella nostollaan. Hän työnsi kevyesti ylös 132,5 kiloon lastatun tangon. Muut eivät rohjenneet edes yrittää sitä, ja mestaruus heltisi kymmenen kilon erolla.

Virkkunen joutui puurtamaan lujemmin. Kolme nostajaa päätyi 117,5 kilon tulokseen, ja Virkkunen sai pronssin kolmikon kevyimpänä nostajana.

Törrösen ylivoima pilasi jännityksen, mutta katsojat pääsivät näkemään ME-yrityksen 140 kilosta. Yritys epäonnistui, vaikka hän on nostanut harjoituksissa jopa 145,5 kiloa.

- Tuli tekniikkavirhe. Nosto karkasi rinnalta liiaksi kasvojen päälle, Törrönen harmitteli.

- Kilpailun ensimmäiset nostot onnistuivat, mutta kolmas yritys oli taas huonompi. Menee heti vaikeammaksi, kun tietää, että on vain yksi yritys jäljellä.

Aikuisten apurahan perässä

Törrönen saavutti kaksissa edellisissä MM-kisoissa nuorten mestaruudet tuloksilla, jotka olisivat riittäneet yleisen sarjan voittoihin. Iältään hän kuuluisi edelleen nuorten sarjaan.

- Nostin nyt yleisessä sarjassa, koska se vaikuttaa urheilija-apurahaan. Aikuisten mestaruus on vahvempi näyttö kuin nuorten sarjan voitto, Törrönen muistutti.

Törrönen on tyylikkäästi kehityskäyrällä yli 150 kilon tuloksiin. Hän saa motivaationsa juuri kiloista.

- Tulos ja oma kehitys. Se kiinnostaa eniten, ja saan tyydytystä myös harjoitusten jokaisesta ennätyssarjasta.

Törrönen on urakoinut tangon kimpussa viisivuotiaasta, eikä into ole hiipunut missään vaiheessa.

Valmentajaisä Jari Törrönen selittää naurahtaen tyttärensä intoa.

- Voi sanoa, että yhtään penkkitreeniä ei ole jäänyt tekemättä, Jari Törrönen vahvisti.

Voimat riittävät nuoremmille

Sipoon vahvat Susannat -akselin ikähaitari on melkoinen. Virkkunen, 44, kilpailee yleisessä sarjassa, vaikka ikä sallisi siirron veteraaneihin.

- Olen ajatellut, että kilpailen yleisessä niin pitkään kuin voimat riittävät ja lopetan sitten, kun ne eivät enää riitä, Virkkunen naurahti.

Tiukan kisan ratkaisu nosti vain rauhallisen hymyn Virkkusen kasvoille. Onnittelut hän otti vastaan yhtä tyynesti.

- Kyllä mitali silti lämmittää varsinkin, kun se tuli näin hyvästä kisasta, Virkkunen vakuutti.

Mitali oli Virkkusen kymmenvuotisen kilpauran toinen. Viime vuonna hän saavutti EM-kisoissa hopean.

Kazakstanin Tshenija Han ja Yhdysvaltain Rori Alter ottivat kirkkaammat mitalit. Han nosti 127,5 kiloa ja Alter 122,5.

Virkkunen yritti onnistumatta 120 kiloa, vaikka hän nosti helmikuussa SE-tuloksen 121 kiloon.

- En voi syyttää kuin itseäni. Treenasin paikat jumiin. Kolmannessa nostossa tanko pysähtyi heti, kun nosto siirtyi ojentajille, jotka ovat tukossa, Virkkunen totesi.

- Kiitokset haluan lähettää läheisille ja valmentaja Henrik Winterille. Tiedän olevani kovassa kunnossa, jos pystyn tekemään hänen tekemänsä ohjelmat edes suunnilleen läpi.