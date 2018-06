Oulun Uinnin nuori taitouintikaksikko sukeltaa arvokisa-altaaseen – "On ihanaa laittaa itsensä äärirajoille, kun allas on täynnä parhaita kavereita"

Kovinkaan moni ihminen ei vietä veden alla aikaa äärirajoilleen asti, ainakaan vapaaehtoisesti. Taitouimarit ovat kuitenkin asia erikseen.

Heiltä löytyy tervettä hulluutta.

– Kun veden alla on hengittämättä, se tuo lajiin uudenlaisen raskaan tuntemuksen. Kaikki eivät suostu laittamaan itseään siihen tilanteeseen, 16-vuotias Katariina Narraway sanoo.

Pinnan alla ei pelkästään lilluta hapen loppumista odotellen. Keskittyminen erilaisiin liikkeisiin tuo lajiin aivan toisenlaisen haastavuuden. Pohjasta ja altaan seinistä ei saa ottaa vauhtia.

Taitouimareiden esityksissä temppuillaan pinnan ylä- ja alapuolella. Joskus veden alla ollaan jopa puoli minuuttia putkeen. Narrawayn seurakaverin Annika Harjulan mukaan edes se ei koidu nuorille vesipedoille ongelmaksi.

– Olemme Katariinan kanssa onnistuneet sukeltamaan yhtäjaksoisesti 50 metrin matkan. Meillä oli viime kaudella neljän minuutin joukkueohjelma, jossa olimme 30 sekuntia putkeen pää alaspäin pinnan alla, 15-vuotias Oulun Uinnin edustaja kertoo.

Narraway sai ensikosketuksensa taitouintiin vajaa kuusi vuotta sitten, Harjula vuoden myöhemmin. Uusi laji osoittautui nopeasti oikeaksi valinnaksi.

– Suorituksessa on aina parantamisen varaa, eikä mikään ole ikinä täydellistä. On ihanaa laittaa itsensä äärirajoille, kun allas on täynnä parhaita kavereita, jotka kokevat samoja fiiliksiä, Harjula hymyilee.

– Tässä hommassa hyvä plussa on se, että vedessä hien valumista ei tunne ollenkaan, Narraway nauraa.

Seuraavan kerran kaksikko pulahtaa veteen kilpailumielessä huomenna tiistaina alkavissa taitouinnin nuorten EM-kilpailuissa Tampereella.

Uimarit saivat tiedon nuorten maajoukkueeseen pääsystä kaksi vuotta sitten. Siitä asti tähtäin on ollut Tampereen EM-kisoissa.

Edes isot ja tärkeät kilpailut eivät saa esiintymiseen olennaisesti kuuluvaa hymyä hyytymään. Kisamusiikkiin eläytyminen nostaa suupielet automaattisesti ylöspäin.

– Hymyily on helpompaa, kun katsomossa on ihmisiä kannustamassa. Jos suorituksen aikana kuulee tsemppausta, siitä tulee heti iloisempi olo, Narraway sanoo.

Tampereella kisataan neljässä ohjelmassa: yksilö-, pari-, joukkuekilpailussa ja näiden kaikkien yhdistelmässä eli combossa. Joukkueohjelmassa uimareita on 4–8, combossa maksimissaan kymmenen. Yksilö-, pari- ja joukkuekisoissa on lisäksi omat tekniset kuviokilpailut.

Molemmat uimarit osallistuvat kaikkiin kuvio-osuuksiin. Lisäksi Narraway kilpailee combossa ja todennäköisesti joukkueohjelmassa. Harjula on varauimarin ominaisuudessa valmiina hyppäämään altaaseen.

– Tavoitteena on tehdä mahdollisimman hyvät suoritukset, joihin voi olla tyytyväinen. Mitali mielessä emme kisoihin lähde, mutta pistetavoitteita meillä on, Harjula kertoo.

Rankka kahden vuoden treenijakso on huipentumassa, mutta kaikki eivät lajin haastavuutta tajua. Oulun Uinnin kaksikko on saanut harmittavan usein korjailla vääriä käsityksiä.

– Tämä ei ole mitään kuviokelluntaa. Tietämättömät voivat tulla itse kokeilemaan, kuinka paljon vaikeampaa tämä on, Narraway valaisee.