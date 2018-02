Oulun Pyrinnön Samuel Purola, 17, juhli mestaruutta 200 metrillä

Oulun Pyrinnön Samuel Purola juoksi kelpo kyytiä 200 metrin Suomen mestaruuteen SM-hallikisojen toisena päivänä Helsingissä. Purola selvitti alkuerissä matkan 21,21 sekunnissa ja otti mestaruuden ajalla 21,26.

– Alkuerä meni helposti, mutta loppukilpailussa se painoi jaloissa, kun välissä oli niin vähän aikaa palautua, Purola kertoi.

Purola pyrki finaalissa parempaan, mutta jalka kuopaisi lähtökaarteessa tyhjää.

– Finaali ei ollut täydellinen juoksu. Lopussa myös vähän kanttasin ja alkoi hapottaa, Purola tunnusti.

Purola, 17, on parantanut talven aikana halliennätyksiään sekä 60 että 200 metrillä. Hän jahtaa vielä 60 metrin tuloksestaan sadasosia nuorten SM-kisoissa viikonloppuna.

– Hallikaudesta on hyvä maku, kun on tullut ennätykset molemmilta matkoilta. Edelleen on tunne, että 60 metrin ennätys voisi vielä mennä, Purola kertoi.

Hurske hurjasteli Nezirin kyytiin

Kuulantyöntäjä Arttu Kangas ja kolmiloikkaaja Kristiina Mäkelä juhlivat sunnuntaina kymmenettä perättäistä Suomen mestaruuttaan. Kangas muljautti kuulan yli Berliinin EM-rajan voittotuloksellaan 19,90. Mäkelä ponnisti 13,86 metriin.

Mäkelä kertoi aloittavansa jo harjoittelun kesäkauteen.

– Hallikauden MM-tavoite on haudattu, Mäkelä ilmoitti.

Reetta Hurske ahdisteli 60 metrin aitafinaalissa Nooralotta Neziriä maaliin asti ja kamppailu jatkuu maaliskuun alussa Birminghamin MM-halleissa. Neziri ja Hurske ovat Suomen ainoat MM-edustajat.

– Meinasi olla tiukkaa, Neziri huokaili kilpailun kireyttä.

– Olen hyvässä kunnossa, mutta juoksusta on puuttunut terävyyttä.

Neziri voitti mestaruuden ajalla 8,10. Hurske huristeli maaliin kaksi sekunnin sadasosaa perässä.

– Ei olisi tullut tuollaista aikaa, ellen olisi joutunut tsemppaamaan, Neziri kiitteli lujaa vastusta.