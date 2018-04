Oululaisluotsi Sami Kurttilalla vakuuttavat näytöt VaLePassa – nyt tuli neljäs pokaali putkeen

Vammalan Lentopallo lähti kotimaiseen lentopallokauteen selkeänä ykkössuosikkina, eikä sastamalalaisseuran vyöryä miesten Mestaruusliigan kultamitaleihin lopulta pystynyt estämään yksikään toinen joukkue.

Yksi VaLePan mestaruuden takuumiehistä oli seuran oululainen päävalmentaja Sami Kurttila.

Tiistaina neljännessä finaalissa VaLePa kukisti Hurrikaani-Loimaan eränumeroin 3-1 ja pokkasi kirkkaimmat mitalit otteluvoitoin 4-0. Päätöserä meni VaLePalle jo tyrmäävästi 25-13.

Ottelu pelattiin Turussa, koska Loimaan liikuntahalli ei täytä katkolla olevan finaalipelin yleisökapasiteettivaatimuksia.

VaLePan tehokkain oli hakkuri Urpo Sivula, joka tykitti 23 pistettä. Sivulan virkaveli Antti Ropponen takoi Hurrikaanille 20 ja yleispelaaja Thomas Douglas-Powell 19 pistettä, mutta kokonaisuudessaan loimaalaiset olivat kaukana vastustajansa tasosta.

- Tämä ottelu oli finaalisarjan parasta peliä molemmilta joukkueilta. Nyt oli tiukkaa vääntöä, ja mukavaa että itse pelasin edes yhden kohtalaisen finaalipelin, Sivula sanoi Ylen haastattelussa.

VaLePa hallitsee tällä hetkellä kotimaan kenttiä suvereenisti, sillä se on vienyt nimiinsä kaksi viimeisintä Suomen mestaruutta ja kaksi viimeisintä cupin mestaruutta.

VaLePalle ei mustia hetkiä tällä kaudella juuri tullut. Runkosarjassa joukkue hävisi kolme ottelua ja pudotuspeleissä yhden, kun Vantaa Ducks yllätti sen kertaalleen puolivälierissä.

Viime vuoden finaalisarjassa VaLePa peittosi Hurrikaanin niin ikään otteluvoitoin 4-0. VaLePan muut mestaruudet ovat keväiltä 2012 ja 2014.

Hurrikaanista on sen sijaan jo tullut kotimaan kenttien ikuinen kakkonen. SM-hopea oli sille jo kautta aikain viides. VaLePalle Hurrikaani on hävinnyt finaalisarjan nyt kolmesti. Myöskään cup-kultaa Hurrikaanilla ei ole. Yksittäisistä pelaajista keskitorjuja Matti Oivasen kaulaan on ripustettu nyt jo kuusi SM-hopeaa, libero Jesse Mäntylänkin viisi.

VaLePan yleispelaajalle Olli Kunnarille tämän vuoden SM-kulta oli uran viides.