Oulu Roller Derby voitti lajin Suomen mestaruuden Vantaalla – roller derbyn harrastajat kiittelevät lajin ilmapiiriä

Oululainen roller derby -joukkue voitti lajin Suomen mestaruuden lauantaina.

SM-mitaleista taisteltiin lauantaina Vantaalla monilajisen SM-viikon yhteydessä. Mukana oli roller derbyn Suomi Cupin neljä parasta joukkuetta. Oulu Roller Derby voitti loppuottelussa Helsinki Roller Derbyn B-teamin.

Välierässään oululaiset kukistivat Kallio Rolling Rainbow'n B-teamin. Helsinki Roller Derby eteni loppuotteluun voitettuaan välierässä Tampere Roller Derbyn.

Retrohenkiset rullaluistimet kuljettivat osaksi tiivistä perhettä

Vauhdikas joukkueurheilulaji roller derby on kerännyt Suomessa vajaan vuosikymmenen aikana useita satoja aktiivisia harrastajia, kun moni on eri lajien kokeilemisen jälkeen löytänyt vihdoin omansa roller derbystä.

Kaverit ja yhteishenki ovat yleisimpiä syitä, joiden kautta lajin pariin päädytään ja siellä pysytään.

– Tämä laji on oma maailmansa. Ihmiset lajin parissa ovat todella mukavia. Yhteisöllisyys lajissa on vahva ja oma joukkue on kuin perhe, Tampere Roller Derbyn Inka Jousea kertoo.

Jousea pelasi pitkään salibandya, mutta etsi uutta harrastusta muutettuaan Jyväskylästä Tampereelle yliopisto-opintojen vuoksi.

– Aluksi retrohenkiset ja hienonnäköiset luistimet kiehtoivat. Menin kokeilutilaisuuteen kuutisen vuotta sitten ja sitten alkeiskurssille, Jousea sanoo.

Laji, jota todella haluaa harrastaa

Tampereen joukkueen tavoin muissakin joukkueissa pelaajien tausta on erittäin kirjava.

– Urheilutaustaa on tai voi olla olematta. Moni löytää tästä ensimmäistä kertaa sen lajin, jota todella haluaa tehdä. Lajissa tarvitaan fyysisesti erityyppisiä ihmisiä, ja siten se sopii kaikille, lajiaktiivi Sara Gilbert tiivistää.

Helsinkiläistä Kallio Rolling Rainbow'ta edustavalla Gilbertillä on uintitausta, ja roller derbyyn hän päätyi seitsemän vuotta sitten.

– Kaverini harrasti lajia ja houkutteli mukaan. Jonkin aikaa meni ennen kuin lähdin mukaan toimintaan.

Videot avuksi valmennukseen

Roller derbyssä joukkueet luistelevat ovaalin muotoista rataa ja kilpailevat toisiaan vastaan pisteistä. Vastapuolen pelaajien liike yritetään pysäyttää ja oman joukkueen jammeria pyritään auttamaan eteenpäin ohittamaan vastustajia ja keräämään pisteitä.

Lajin ja kilpailutoiminnan kehittyessä vastustajan pelistä on alettu ottaa entistä huolellisemmin selvää ja omiakin suorituksia tarkkaillaan videolta.

– Katsomme vanhoja pelejä ja treenejä videolta ja yritämme keksiä parannettavia juttuja eri pelitilanteista. Harjoittelemme kolmesta neljään kertaan viikossa, Oulu Roller Derbyn valmentaja Lauri Heikka selventää.

Heikka päätyi lajiin puolisonsa kautta, kun vasta perustettu oululaisseura tarvitsi joukkoonsa tekijöitä muutama vuosi sitten. Kaksi vuotta sitten Heikka aloitti valmentajana, ja laji vei lopullisesti mukanaan.