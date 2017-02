Otto Ahlfors pinkoi yllätysmestariksi SM-halleissa

Yleisurheilun SM-hallikisat polkaistiin käyntiin lauantaina Jyväskylässä. Monelle urheilijalle SM-hallit ovat viimeinen tasomittari ennen maaliskuun alussa Belgradissa käytäviä EM-kisoja.

Miesten 60 metrin pyrähdyksessä yllätysmestariksi juoksi Otto Ahlfors ennätysajallaan 6,77. Seurakaveri Samuli Samuelsson ylsi hopealle sadasosan heikommalla ajalla. Pronssin nappasi Markus Skyttä.

- Lähtö toimi tosi hyvin. Pääsin juoksun päälle ja se oli loppuun asti rento veto. Oli minulla itseluottamusta, mutta kyllä mestaruus on yllätys, Ahlfors hehkutti.

EM-kisoihin jo paikkansa lunastanut Eetu Rantala jäi neljänneksi ajalla 6,79. Rantala jäi liki kymmenyksen kauden parhaastaan.

- Sain aika huonon lähdön. Se oli jotenkin epätasapainoinen. Nyt vaan nollataan tämä ja katseet kohti EM-kisoja, Rantala paalutti.

Naisten 60 metrillä mestariksi venytti ennakkosuosikki Anniina Kortetmaa ajalla 7,45. Hopeaa pokkasi Lotta Kemppinen ja pronssia Milja Thureson.

- Takareidessä tuntui vähän kipua alkuerän jälkeen. Vähän olikin tuo finaalijuoksu sitten varovainen. En uskaltanut ihan kaikkea puristaa, EM-kisoihin suuntaava Kortetmaa sanoi.

Naisten seipäässä vasta 17-vuotias Saga Anderson ponnisti mestariksi omalla ennätyksellään 423. Kärkinimet Wilma Murto ja Minna Nikkanen eivät osallistuneet kisaan. Hopealle ylsi Elina Lampela (410) ja pronssille Alina Strömberg (400).

- Maanantai-iltana oli vielä oksennustauti päällä. Ajattelin, että se olisi näkynyt tekemisessä, mutta hyvin kulki tänään. Vähän harmittaa, etteivät yritykset 431:stä onnistuneet. Ihan olisi ollut mahdollista, Anderson pohdiskeli.

Lipsanen venytti jälleen pitkälle

Rion olympiakävelyssä viime kesänä pettynyt Veli-Matti Partanen käveli ylivoimaiseen SM-kultaan 5 000 metrin matkalla. Voittoaika 19.29,17 on miehen oma ennätys.

- Maalissa oli sellainen tunne, että vihdoin meni alle 19.30. Nyt on alkuvuosi harjoiteltu nopeuskestävyyttä. Kokonaisuudessaan painopiste on tietenkin pitkällä matkalla, Partanen kommentoi.

Partanen tähtää maaliskuussa Dudincessa käveltävään 50 kilometrin kisaan, josta hakusessa on oma ennätys vaikean viime kauden jälkeen. Naisten 3 000 metrin kävelyn voitti Elisa Neuvonen ajalla 13.42,46.

Viime viikonlopun hallimaaottelussa kolmiloikan SE-tuloksen 16,76 loikannut Simo Lipsanen ei yltänyt aivan ennätykseensä, mutta mestaruus heltisi silti komealla tuloksella 16,71.

- Olen saanut treenata terveenä ja tehdä kaikki ne harjoitukset, joita on suunniteltu. Nyt on hyvä balanssi tekemisessä. Uskoa on tullut paljon hyppäämiseen, Lipsanen totesi.

Miesten 400 metrin kisan voitti Markus Teijula ajalla 49,10. Naisten kilpailussa SM-kultaa juhli Hilla Uusimäki. 1 500 metrin matkalla mestareiksi kruunattiin Karin Storbacka sekä Joonas Rinne. Miesten korkeudessa ykköseksi taivutti Arttu Mattila tuloksella 208.