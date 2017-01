Ottelusta lintsannut NBA-tähti Rose sai seuralta mojovat sakot

Koripallon NBA-seura New York Knicks on antanut tähtipelaajalleen Derrick Roselle 200 000 dollarin (188 000 euron) sakot. Syynä on se, ettei Rose ilmaantunut paikalle, kun Knicks kohtasi maanantaina kotonaan New York Pelicansin.

New Orleans voitti 110-96 ja seurapomot suuttuivat Roselle. Sakkosumma on yksi sadaskymmenesosa Rosen yli 21 miljoonan dollarin vuosipalkasta.

Rose ei ollut ilmoittanut poissaolostaan etukäteen eikä vastannut puheluihin, kun häntä yritettiin tavoittaa. Myöhemmin hän kertoi olleensa tapaamassa perhettään Chicagossa.

Keskiviikkona Rose palasi tositoimiin ja upotti 26 pistettä, kun Knicks hävisi Philadelphia 76ersille 97-98.

Vuonna 2011 NBA:n parhaaksi pelaajaksi valittu Rose siirtyi kesällä New Yorkiin Chicago Bullsista. Hän on tehnyt tällä kaudella 17,5 pistettä ottelua kohden.