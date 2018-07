Ostapenkon kukistanut Kerber odottaa innoissaan toista Wimbledonin loppuotteluaan

Saksalainen Angelique Kerber tarvitsi 67 minuuttia Latvian Jelena Ostapenkon pehmentämiseen ja eteni lukemin 6-3, 6-3 kirjatun ottelun päätteeksi Wimbledonin tennisturnauksen naisten kaksinpelin loppuotteluun.

- Yritin liikkua hyvin ja käyttää paikkani. Olen todella innoissani, Kerber tuumi voitetun välierän jälkeen.

Vuonna 2016 Kerber voitti Australian ja Yhdysvaltojen avoimet turnaukset. Wimbledonissa hän kärsi loppuottelutappion. Viime vuosi sen sijaan meni pieleen, ja neljästä grand slam -turnauksesta kahdessa saksalainen putosi jo avauskierroksella. Australiassa ja Wimbledonissa hän ylsi neljännelle kierrokselle.

- Tuntuu todella hyvälle päästä taas loppuotteluun. Keskuskentällä pelaaminen on aina hienoa. Vuosi 2017 on ohi, ja olen erittäin iloinen siitä. Nyt on vuosi 2018. Olen erittäin iloinen loppuottelupaikasta. Ne ovat otteluita, joiden eteen on tehnyt hommia lapsesta asti, Kerber sanoi.

Tämä vuosi on sujunut Kerberiltä viime vuotta paremmin muutenkin. Hän eteni Australiassa välieriin ja Ranskan avoimissa puolivälieriin. Wimbledonissa hän on lähellä jättipottia.

Esteeksi saattaa jälleen nousta kahden vuoden takaisessa loppuottelussa liian kovaksi osoittautunut Serena Williams, joka pelaa myöhemmin tänään omassa välierässä Kerberin maannaista Julia Görgesiä vastaan. Williams jahtaa jo kymmenettä Wimbledonin finaalipaikkaansa.